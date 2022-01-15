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Диалло прошел медосмотр вместе с первой командой Динамо

Премьер-лига
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Молитвы фанатов наконец-то услышаны?

Диалло прошел медосмотр вместе с первой командой Динамо

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

Новина українською

19-летний нападающий киевского "Динамо" Самба Диалло прошел медосмотр после зимнего отпуска вместе с первой командой.

Сенегалец попал на одно из фото во второй день медобследования "бело-синих". Больше новичков в команде нет.

Диалло прошел медосмотр вместе с первой командой Динамо - изображение 1

Также стоит отметить и возвращение Артема Беседина и Никиты Бурды, которые тоже прошли все необходимые тесты.

Напомним, что Диалло находится в "Динамо" с лета прошлого года. Первую половину сезона он выступал в дубле киевлян. На его счету 17 голов в 20 матчах в юношеском первенстве и Лиге чемпионов.

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В статье: Динамо (Киев) Самба Диалло
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Комментарии (2)
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Bush_Dima (Чернігів)
15.01.2022 в 13:07
О, чудово!
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+1
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Artemanat (Кривой Рог)
15.01.2022 в 12:45
Дошло наконец то,шанс пацану нужно дать,будет рвать фланг!
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+2
0


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