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Диалло прошел медосмотр вместе с первой командой Динамо
Молитвы фанатов наконец-то услышаны?
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
19-летний нападающий киевского "Динамо" Самба Диалло прошел медосмотр после зимнего отпуска вместе с первой командой.
Сенегалец попал на одно из фото во второй день медобследования "бело-синих". Больше новичков в команде нет.
Также стоит отметить и возвращение Артема Беседина и Никиты Бурды, которые тоже прошли все необходимые тесты.
Напомним, что Диалло находится в "Динамо" с лета прошлого года. Первую половину сезона он выступал в дубле киевлян. На его счету 17 голов в 20 матчах в юношеском первенстве и Лиге чемпионов.
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