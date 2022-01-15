Диалло прошел медосмотр вместе с первой командой Динамо

19-летний нападающий киевского "Динамо" Самба Диалло прошел медосмотр после зимнего отпуска вместе с первой командой.

Сенегалец попал на одно из фото во второй день медобследования "бело-синих". Больше новичков в команде нет.

Также стоит отметить и возвращение Артема Беседина и Никиты Бурды, которые тоже прошли все необходимые тесты.

Напомним, что Диалло находится в "Динамо" с лета прошлого года. Первую половину сезона он выступал в дубле киевлян. На его счету 17 голов в 20 матчах в юношеском первенстве и Лиге чемпионов.