Официально. Черноморец объявил о подписании полузащитника сборной Болгарии

Одесский "Черноморец" объявил о подписании еще одного зимнего новичка. Им стал 26-летний атакующий полузащитник сборной Болгарии Борислав Цонев. Об этом сообщает официальный сайт "моряков".

Игрок перебрался в Одессу на правах свободного агента, ведь у него завершился контракт с болгарским клубом из Софии “Левски”, где он провел последние два года. Также в его активе выступления за “Берое” и хорватский “Интер” Запрешич.

На его счету три матча за сборную Болгарии. В том числе он играл в стартовом составе "львов" в товарищеском матче против сборной Украины в Одессе на стадионе “Черноморец”.

Всего Цонев провел 186 матчей на профессиональном уровне, отличившись 41 голом и 32 ассистами. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро. Отметим, что с июля 2020 года его цена постоянно поднималась, а тем летом она составляла 500 тысяч евро.

Отметим, что это уже 11 новичок клуба в зимнее межсезонье.