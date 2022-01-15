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Официально. Черноморец объявил о подписании полузащитника сборной Болгарии
Очередной трансфер "моряков"
Офіційний сайт Чорноморця/Автор невідомий
Одесский "Черноморец" объявил о подписании еще одного зимнего новичка. Им стал 26-летний атакующий полузащитник сборной Болгарии Борислав Цонев. Об этом сообщает официальный сайт "моряков".
Игрок перебрался в Одессу на правах свободного агента, ведь у него завершился контракт с болгарским клубом из Софии “Левски”, где он провел последние два года. Также в его активе выступления за “Берое” и хорватский “Интер” Запрешич.
На его счету три матча за сборную Болгарии. В том числе он играл в стартовом составе "львов" в товарищеском матче против сборной Украины в Одессе на стадионе “Черноморец”.
Всего Цонев провел 186 матчей на профессиональном уровне, отличившись 41 голом и 32 ассистами. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро. Отметим, что с июля 2020 года его цена постоянно поднималась, а тем летом она составляла 500 тысяч евро.
Отметим, что это уже 11 новичок клуба в зимнее межсезонье.
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