"Лучшее время для продажи Тете или Соломона". Роберто Моралес объяснил, зачем Шахтеру понадобился Давид Нерес

Известный комментатор и эксперт Роберто Моралес поделился своим мнение касательно трансфера Давида Нереса в "Шахтер". По его мнению, "горнякам" был нужен футболист на фланг, так как скоро клуб может потерять одного или двух лидеров.

"Почему "Шахтер" берет Давида Нереса и берет его именно сейчас? "Шахтеру" нужен человек, который может сыграть на двух флангах в атаке. Это происходит потому, что есть два игрока, которых считают самым ценным капиталом клуба - это Тете и Манор Соломон. Оба имеют контракты еще на два года, а два года - это лучшее время для продажи, будет самая высокая цена. Когда год контракта - цена иная.

Хочет ли "Шахтер" их продавать - одно дело, но люди, представляющие Тете и Соломона, хотят их трансфера. Трансфера или очень выгодного, золотого контракта. У Соломона его команда его очень четко ведет, там все запланировано и последним клубом в его карьере точно будет не "Шахтер".

Потому есть вероятность потерять одного из них. И нужно смотреть, кто их заменит. А замена нужна, так как могут возникнуть нюансы с обоими. Тогда есть Мудрик и кто еще есть? Есть Педриньо как универсал, но он сейчас нужен де Дзерби в центре. Но даже если он сместится на фланг, то это всего два игрока. Дальше пропасть. Хотя я забыл, есть еще Коноплянка, но это тот случай, когда он есть и его нет одновременно".