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Заря выразила соболезнования своему футболисту в связи с гибелью жены
Официально известно, кто именно это был
dsns.gov.ua
Луганская "Заря" на своих официальных страницах в соцсетях выразила соболезнования в связи с гибелью жены своего новичка Олега Данченко:
“Футбольный клуб “Заря” выражает глубокие соболезнования полузащитнику Олегу Данченко в связи с трагической смертью жены.
Виктория Данченко погибла в ДТП сегодня 14 января.
Искренне сочувствуем Олегу и родственникам погибшей!”, - говорится в сообщении.
Напомним, что Данченко вчера, 14 января, подписал контракт с "Зарей". Он проведет в команде следующие полтора года на правах аренды.
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