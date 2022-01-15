  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря выразила соболезнования своему футболисту в связи с гибелью жены
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря выразила соболезнования своему футболисту в связи с гибелью жены

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Официально известно, кто именно это был

Заря выразила соболезнования своему футболисту в связи с гибелью жены

dsns.gov.ua

Новина українською

Луганская "Заря" на своих официальных страницах в соцсетях выразила соболезнования в связи с гибелью жены своего новичка Олега Данченко:

“Футбольный клуб “Заря” выражает глубокие соболезнования полузащитнику Олегу Данченко в связи с трагической смертью жены.

Виктория Данченко погибла в ДТП сегодня 14 января.

Искренне сочувствуем Олегу и родственникам погибшей!”, - говорится в сообщении.

Напомним, что Данченко вчера, 14 января, подписал контракт с "Зарей". Он проведет в команде следующие полтора года на правах аренды. Авария произошла в тот же день.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Олег Данченко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...