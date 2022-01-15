Заря выразила соболезнования своему футболисту в связи с гибелью жены

Луганская "Заря" на своих официальных страницах в соцсетях выразила соболезнования в связи с гибелью жены своего новичка Олега Данченко:

“Футбольный клуб “Заря” выражает глубокие соболезнования полузащитнику Олегу Данченко в связи с трагической смертью жены. Виктория Данченко погибла в ДТП сегодня 14 января. Искренне сочувствуем Олегу и родственникам погибшей!”, - говорится в сообщении.