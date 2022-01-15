Шахтер анонсировал трансфер Нереса

Донецкий Шахтер анонсировал первый зимний трансфер в своем Twitter. "Горняки" опубликовали пост со смайликами Бразилии и молотков.

⌛️ Время пришло...



???? ???? ???????? ⚒ — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 15, 2022

Очевидно, что SMM-щики клуба намекают на окончательное оформление перехода Давида Нереса. Недавно и сам "Аякс" объявил о трансфере вингера в украинский клуб .

Скорее всего, уже сегодня будет представлен официально новый игрок "Шахтера". Он обойдется донецкому клубу в 12 млн евро. Также до четырех миллионов в европейской валюте "горняки" могут заплатить бонусами.