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Шахтер анонсировал трансфер Нереса
Очень загадочно
Фото: Reprodução
Донецкий Шахтер анонсировал первый зимний трансфер в своем Twitter. "Горняки" опубликовали пост со смайликами Бразилии и молотков.
⌛️ Время пришло...— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 15, 2022
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Очевидно, что SMM-щики клуба намекают на окончательное оформление перехода Давида Нереса. Недавно и сам
Скорее всего, уже сегодня будет представлен официально новый игрок "Шахтера". Он обойдется донецкому клубу в 12 млн евро. Также до четырех миллионов в европейской валюте "горняки" могут заплатить бонусами.
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