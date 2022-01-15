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Шахтер анонсировал трансфер Нереса

Премьер-лига
(1 голосов)

Очень загадочно

Шахтер анонсировал трансфер Нереса

Фото: Reprodução

Новина українською

Донецкий Шахтер анонсировал первый зимний трансфер в своем Twitter. "Горняки" опубликовали пост со смайликами Бразилии и молотков.

Очевидно, что SMM-щики клуба намекают на окончательное оформление перехода Давида Нереса. Недавно и сам "Аякс" объявил о трансфере вингера в украинский клуб.

Скорее всего, уже сегодня будет представлен официально новый игрок "Шахтера". Он обойдется донецкому клубу в 12 млн евро. Также до четырех миллионов в европейской валюте "горняки" могут заплатить бонусами.

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В статье: Аякс (Амстердам) Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Комментарии (2)
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zloyded (Киев)
15.01.2022 в 15:21
Скільки можна з ним носитись?!Збираються підписати, домовились, проходить медогляд, анонсували, у туалет сходив, з туалету вийшов, пійшов на... Підпишуть - тоді наголошуйте! Чи Шахтар доплачує за піар? Шахтар і той весь зброд себе, начолі з ДеЗеброю, показали у ЛЧ, так і надалі буде!
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fan sd
15.01.2022 в 15:26
а как там со сбродом в дЫнамо?кого купили продажному цыгану?румын ещё не понял в какую помойку попал.суркиса жаба не задавила?
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