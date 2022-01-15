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Пятов: Надо держать позицию в чемпионате плюс хорошо выступить в Кубке Украины
Пока лидерство очень шаткое
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов поделился своими эмоциями после зимнего отпуска и планами на вторую часть чемпионата:
“ – Успели отдохнуть, восстановиться, насладиться временем с семьей, можно сказать, подлататься. Заряжены на хорошие и плодотворные сборы, ведь надо держать позицию в чемпионате, плюс хорошо выступить в Кубке Украины.
– Как провел отпуск?
– Ездили с семьей в Финляндию, немного померзли. Там приятная зима, много снега, покатались на санках и лыжах. Все довольные и отдохнувшие.
– Успел перезарядиться после насыщенного сезона с выступлением на чемпионате Европы? С учетом стыковых матчей сборной Украины летом, возможно, вновь придется остаться без отдыха.
– Действительно, прошлый сезон получился рваным. После Евро отдохнули буквально два дня и отправились на сборы команды, по возвращении еще три выходных – и старт чемпионата. Плюс я вернулся в сборную, что также поменяло планы. Тем не менее отдых был плодотворным, подзарядил батарейки – и за работу!
– Какая сейчас наибольшая мотивация, учитывая, что до возобновления сезона еще много времени?
– Набрать форму, пройти сборы. Хочу, чтобы было поменьше травм и все ребята подошли к чемпионату в полной боевой готовности. Вы же видели, как травмы иногда меняют игру и добавляют головной боли тренерам.
– Как прошел медосмотр?
– Все стандартно, обследовали самые важные органы: сердце, железу, сделали рентген легких, взяли анализ крови…
– На сборы “Шахтер” снова отправляется в Турцию, в хорошо знакомое место. Чувствуете там себя как дома?
– Да, хороший отель, есть все условия для тренировок. Считаю, это идеальное место, где много спарринг-партнеров и отличные поля”, – сказал Пятов.
Напомним, что после первой части чемпионата "Шахтер" лидирует в чемпионате, опережая "Динамо" на два очка. А в Кубке Украины дончане встретятся со “Львовом” в рамках 1\4 финала.
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