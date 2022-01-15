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Селезнев не вернулся вовремя из отпуска. Клуб объясняет это техническими причинами

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Минай ждет прибытия нападающего в ближайшее время

Селезнев не вернулся вовремя из отпуска. Клуб объясняет это техническими причинами

Фото: ФК Минай

UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 14-го января 2022-го года, закарпатский "Минай" впервые после зимнего отпуска собрался для подготовки к новой части сезона. Команде был представлен новый тренер Владимир Шаран, он пообщался с некоторыми СМИ и провел первую тренировку команды.

На тренировке не было Евгения Селезнева. Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, ветеран украинского футбола не вернулся вовремя из отпуска, проводимого за пределами Ужгорода. В клубе объясняют это техническими причинами и ожидают прибытия форварда уже в ближайшее время.

Добавим, что Евгений Селезнев перешел в "Минай" летом 2021-го года. С тех пор отыграл за закарпатскую команду 16 поединков, забил один гол. На январь у "Миная" запланированы два официальных спарринга – с венгерским "Дебреценом" (22-е января) и представителем Первой лиги Украины "Ужгородом" (28-е января). Первый официальный матч после возобновления сезона закарпатцы проведут 25-го февраля (базовая дата) против "Зари" дома.

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В статье: Евгений Селезнев
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Источник:
UA-Футбол

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Комментарии (7)
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Primeval (Одесса)
15.01.2022 в 17:24
Почему клуб так его выворачивает?
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+1
0
Bonus (Львів)
15.01.2022 в 17:05
Технічні причини..., добре, що не технічний спирт став на заваді.
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+3
0
Сеш (Дніпро)
15.01.2022 в 16:57
Непонятно что он себе мнит?
Ответить
+5
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
15.01.2022 в 16:53
Не повернувся, бо оголодав, втратив дуже багато ваги, фактично став дистрофіком.
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+2
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
15.01.2022 в 16:20
Пьяным в самолет не пущають)))
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+11
0
kalan-86 (Анкара)
15.01.2022 в 16:24
100%
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+5
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
15.01.2022 в 16:00
Очікують не прибуття! Ну прямо королівська особа чи Папа Римський, не менше. Там на фото дупа вже ледве не ширша за плечі.
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+7
0


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