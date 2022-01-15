Селезнев не вернулся вовремя из отпуска. Клуб объясняет это техническими причинами

Вчера, 14-го января 2022-го года, закарпатский "Минай" впервые после зимнего отпуска собрался для подготовки к новой части сезона. Команде был представлен новый тренер Владимир Шаран, он пообщался с некоторыми СМИ и провел первую тренировку команды.

На тренировке не было Евгения Селезнева. Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, ветеран украинского футбола не вернулся вовремя из отпуска, проводимого за пределами Ужгорода. В клубе объясняют это техническими причинами и ожидают прибытия форварда уже в ближайшее время.

Добавим, что Евгений Селезнев перешел в "Минай" летом 2021-го года. С тех пор отыграл за закарпатскую команду 16 поединков, забил один гол. На январь у "Миная" запланированы два официальных спарринга – с венгерским "Дебреценом" (22-е января) и представителем Первой лиги Украины "Ужгородом" (28-е января). Первый официальный матч после возобновления сезона закарпатцы проведут 25-го февраля (базовая дата) против "Зари" дома.