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Шахтер официально представил бразильского новичка

Премьер-лига
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Еще один легионер

Шахтер официально представил бразильского новичка

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: GERRIT VAN COLOGNE/ ANP Sport

Новина українською

Донецкий "Шахтер" официально представил первого зимнего новичка Давида Нереса. Контракт с игроком заключен до зимы 2026 года.

Вингера презентовали оригинальным видео, в котором он уже успел примерить футболку “горняков”. Ролик был смонтирован в бразильском стиле, ведь Нерес стал очередным игроком “Шахтера” с бразильским паспортом.

Напомним, что Давид последние пять лет выступал в составе нидерландского "Аякса", в которой он перешел за 17,4 млн евро из "Сан Паулу". Вчера амстердамский клуб сообщил, что “Шахтер” заплатит за трансфер 12 млн евро, а затем еще до четырех млн бонусами.

Также отметим, что за свои выступления в составе "Аякса" Нереса пригласили в национальную сборную Бразилии, за которую он провел семь матчей (один гол + один ассист). В последний раз он играл за "селесао" в сентябре 2019-го.

Дебютировать за “Шахтер” Давид сможет уже 24 января в товарищеском матче против “Вольфсбергера” в Турции.

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В статье: Аякс (Амстердам) Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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gano28
15.01.2022 в 16:49
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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