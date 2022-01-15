Шахтер официально представил бразильского новичка

Донецкий "Шахтер" официально представил первого зимнего новичка Давида Нереса. Контракт с игроком заключен до зимы 2026 года.

Вингера презентовали оригинальным видео, в котором он уже успел примерить футболку “горняков”. Ролик был смонтирован в бразильском стиле, ведь Нерес стал очередным игроком “Шахтера” с бразильским паспортом.

Напомним, что Давид последние пять лет выступал в составе нидерландского "Аякса", в которой он перешел за 17,4 млн евро из "Сан Паулу". Вчера амстердамский клуб сообщил, что “Шахтер” заплатит за трансфер 12 млн евро, а затем еще до четырех млн бонусами.

Также отметим, что за свои выступления в составе "Аякса" Нереса пригласили в национальную сборную Бразилии, за которую он провел семь матчей (один гол + один ассист). В последний раз он играл за "селесао" в сентябре 2019-го.

Дебютировать за “Шахтер” Давид сможет уже 24 января в товарищеском матче против “Вольфсбергера” в Турции.