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Шахтер официально представил бразильского новичка
Еще один легионер
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: GERRIT VAN COLOGNE/ ANP Sport
Донецкий "Шахтер" официально представил первого зимнего новичка Давида Нереса. Контракт с игроком заключен до зимы 2026 года.
Вингера презентовали оригинальным видео, в котором он уже успел примерить футболку “горняков”. Ролик был смонтирован в бразильском стиле, ведь Нерес стал очередным игроком “Шахтера” с бразильским паспортом.
Напомним, что Давид последние пять лет выступал в составе нидерландского "Аякса", в которой он перешел за 17,4 млн евро из "Сан Паулу". Вчера амстердамский клуб сообщил, что “Шахтер” заплатит за трансфер 12 млн евро, а затем еще до четырех млн бонусами.
Также отметим, что за свои выступления в составе "Аякса" Нереса пригласили в национальную сборную Бразилии, за которую он провел семь матчей (один гол + один ассист). В последний раз он играл за "селесао" в сентябре 2019-го.
Дебютировать за “Шахтер” Давид сможет уже 24 января в товарищеском матче против “Вольфсбергера” в Турции.
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