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Давид Нерес: Обещаю Шахтеру полную самоотдачу, желание, голы, ассисты и титулы

Премьер-лига
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Бразилец поделился мыслями после перехода в стан "горняков"

Давид Нерес: Обещаю Шахтеру полную самоотдачу, желание, голы, ассисты и титулы

ФК "Шахтер" / Неизвестный автор

Новина українською

Новоиспеченный вингер донецкого "Шахтера" Давид Нерес дал первое интервью в качестве футболиста "горняков".

– Прежде всего хочу поблагодарить клуб, который принял меня здесь очень хорошо, с распростертыми объятиями, Мистера, директора по футболу… Жду не дождусь, когда надену эту футболку и смогу выступать за "Шахтер".

– Кого из футболистов знаешь? Что в целом можешь сказать о "Шахтере", что тебе известно?

– Это очень большой клуб, он лучший здесь и достойно себя показывает в еврокубках. Знаю четверых-пятерых футболистов "Шахтера". Это некоторые из сборной Бразилии, а также Лассина Траоре, игравший со мной в "Аяксе". Я поддерживаю контакт с ребятами, общаюсь, и они мне очень помогают.

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– Твоя мотивация, планы на ближайшее время?

– Максимально прибавлять как футболист и как человек, конечно же, максимально помогая команде. И помогать главному тренеру. Всегда, когда ему будет нужно, чтобы я играл и вносил свой вклад, я буду это делать. И, конечно же, мы хотим выигрывать титулы.

– Ты известный футболист. И все же расскажи украинским болельщикам, какие твои самые сильные стороны?

– Не считаю, что я такой уж знаменитый. Сильные стороны? Думаю, моя левая нога, смещение с мячом с фланга в середину – я очень силен в этом. А еще ассисты, забитые мячи и, главное, желание побеждать.

– Что пообещаешь фанатам "Шахтера"?

– Обещаю полную самоотдачу, желание, голы, ассисты и титулы.

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В статье: Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Источник:
ФК "Шахтер"

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FC SD CLUB (Кривой Рог)
15.01.2022 в 19:11
С Богом!
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