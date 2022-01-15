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Давид Нерес: Обещаю Шахтеру полную самоотдачу, желание, голы, ассисты и титулы
Бразилец поделился мыслями после перехода в стан "горняков"
ФК "Шахтер" / Неизвестный автор
Новоиспеченный вингер донецкого "Шахтера" Давид Нерес дал первое интервью в качестве футболиста "горняков".
– Прежде всего хочу поблагодарить клуб, который принял меня здесь очень хорошо, с распростертыми объятиями, Мистера, директора по футболу… Жду не дождусь, когда надену эту футболку и смогу выступать за "Шахтер".
– Кого из футболистов знаешь? Что в целом можешь сказать о "Шахтере", что тебе известно?
– Это очень большой клуб, он лучший здесь и достойно себя показывает в еврокубках. Знаю четверых-пятерых футболистов "Шахтера". Это некоторые из сборной Бразилии, а также Лассина Траоре, игравший со мной в "Аяксе". Я поддерживаю контакт с ребятами, общаюсь, и они мне очень помогают.
– Твоя мотивация, планы на ближайшее время?
– Максимально прибавлять как футболист и как человек, конечно же, максимально помогая команде. И помогать главному тренеру. Всегда, когда ему будет нужно, чтобы я играл и вносил свой вклад, я буду это делать. И, конечно же, мы хотим выигрывать титулы.
– Ты известный футболист. И все же расскажи украинским болельщикам, какие твои самые сильные стороны?
– Не считаю, что я такой уж знаменитый. Сильные стороны? Думаю, моя левая нога, смещение с мячом с фланга в середину – я очень силен в этом. А еще ассисты, забитые мячи и, главное, желание побеждать.
– Что пообещаешь фанатам "Шахтера"?
– Обещаю полную самоотдачу, желание, голы, ассисты и титулы.
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