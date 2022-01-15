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Ингулец подписал экс-голкипера Горняка-Спорт и Днепра-1
Детали трансфера пока неизвестны
ФК "Ингулец" / Автор неизвестен
ФК "Ингулец" сообщил, что клуб совершил первый трансфер в это зимнее трансферное окно.
Ряды команды Сергея Лавриненко пополнил голкипер Андрей Клищук. Последним клубом 29-летнего вратаря был "Горняк-Спорт". Ранее Клищук также выступал за "Днепр-1".
В нынешнем сезоне Первой лиги Андрей провел 17 матчей.
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