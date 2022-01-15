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Ингулец подписал экс-голкипера Горняка-Спорт и Днепра-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Детали трансфера пока неизвестны

Ингулец подписал экс-голкипера Горняка-Спорт и Днепра-1

ФК "Ингулец" / Автор неизвестен

ФК "Ингулец" сообщил, что клуб совершил первый трансфер в это зимнее трансферное окно.

Ряды команды Сергея Лавриненко пополнил голкипер Андрей Клищук. Последним клубом 29-летнего вратаря был "Горняк-Спорт". Ранее Клищук также выступал за "Днепр-1".

В нынешнем сезоне Первой лиги Андрей провел 17 матчей.

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В статье: Ингулец (Петрово) Андрей Клищук Горняк-Спорт
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