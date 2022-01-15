Ингулец оформил переход защитника Колоса

"Ингулец" продолжает усиление состава в это зимнее трансферное окно и на этот раз обьявил о подписании нового защитника. Им стал игрок "Колоса" Тарас Сакив.

Ранее ряды команды Сергея Лавриненко пополнил экс-голкипер "Днепра-1" и "Горняка-Спорт" Андрей Клищук.

Сакив выступал за ковалевский клуб с 2021-го года, а в текущем сезоне чемпионата Украины 24-летний футболист провел 6 поединков.