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Ингулец оформил переход защитника Колоса
Сумма трансфера неизвестна
ФК "Ингулец" / Автор неизвестен
"Ингулец" продолжает усиление состава в это зимнее трансферное окно и на этот раз обьявил о подписании нового защитника. Им стал игрок "Колоса" Тарас Сакив.
Ранее ряды команды Сергея Лавриненко
Сакив выступал за ковалевский клуб с 2021-го года, а в текущем сезоне чемпионата Украины 24-летний футболист провел 6 поединков.
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