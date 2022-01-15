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Ингулец оформил переход защитника Колоса

Премьер-лига
(1 голосов)

Сумма трансфера неизвестна

Ингулец оформил переход защитника Колоса

ФК "Ингулец" / Автор неизвестен

Новина українською

"Ингулец" продолжает усиление состава в это зимнее трансферное окно и на этот раз обьявил о подписании нового защитника. Им стал игрок "Колоса" Тарас Сакив.

Ранее ряды команды Сергея Лавриненко пополнил экс-голкипер "Днепра-1" и "Горняка-Спорт" Андрей Клищук.

Сакив выступал за ковалевский клуб с 2021-го года, а в текущем сезоне чемпионата Украины 24-летний футболист провел 6 поединков.

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В статье: Ингулец (Петрово) Тарас Сакив
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