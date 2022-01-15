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Вербич: Я очень рад за Миколенко. Знал, что он сможет проявить себя в АПЛ

Премьер-лига
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Беньямин в ожидании второй части сезона

Вербич: Я очень рад за Миколенко. Знал, что он сможет проявить себя в АПЛ

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич поделился мыслями насчет второй части сезона.

– Какие лучшие и худшие моменты были для тебя в 2021 году?

– Худший момент – моя травма. После нее долго не мог вернуться. Лучший момент – рождение сына. Такие эмоции бывают только один раз в жизни.

– Общался с Луческу после отпуска?

– Сейчас все начинаем с нуля, будем бороться за место в основе.

– Непопадание "Динамо" в еврокубковую весну – это небольшой плюс в плане борьбы за чемпионство?

– Есть такой моменты, футболисты всегда хотят, чтобы матчей было больше. Чтобы постоянно играли, а не только тренировались. Привыкли играть в еврокубках. К матчам в среду и субботу. Надеемся, что повторим наш прошлогодний успех. Для этого нужно побеждать во всех матчах.

– Как оценишь трансфер Миколенко в "Эвертон" и его дебют?

– Отлично. Я очень рад за него. Знал, что он сможет проявить себя в АПЛ. Желаю ему удачи, – рассказал Вербич.

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В статье: Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Источник:
Dynamomania

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