Официально: Черноморец подписал Русина

Официальный сайт одесского "Черноморца" обьявил о подписании форварда Назария Русина.

"Талантливый, амбициозный форвард прибыл на турецкий сбор моряков из распоряжения клуба "Днепр-1". Во время тренировок Назарий проявил себя настоящим бойцом на поле.

Стихия Русина — игра во вратарской. Выбирая правильную позицию он умело превращает в гол фланговый прострел или передачу из глубины.

В составе киевского "Динамо" и луганской "Зари" Назарий — участник матчей Лиги Европы. В каждом из клубов Русин классно выполнял свою работу — забивал в евротурнире.

Наш клуб желает Назарию проявить себя на острие черно-синей атаки таким образом, чтобы результативная карьера продолжилась и в главной команде страны", - говорится в официальном сообщении одесского клуба.