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Официально: Черноморец подписал Русина
Новый шанс для Назария?
ФК "Черноморец" / Автор неизвестен
Официальный сайт одесского "Черноморца" обьявил о подписании форварда Назария Русина.
"Талантливый, амбициозный форвард прибыл на турецкий сбор моряков из распоряжения клуба "Днепр-1". Во время тренировок Назарий проявил себя настоящим бойцом на поле.
Стихия Русина — игра во вратарской. Выбирая правильную позицию он умело превращает в гол фланговый прострел или передачу из глубины.
В составе киевского "Динамо" и луганской "Зари" Назарий — участник матчей Лиги Европы. В каждом из клубов Русин классно выполнял свою работу — забивал в евротурнире.
Наш клуб желает Назарию проявить себя на острие черно-синей атаки таким образом, чтобы результативная карьера продолжилась и в главной команде страны", - говорится в официальном сообщении одесского клуба.
23-летний нападающий провел в УПЛ 55 матчей, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей.
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