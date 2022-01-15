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Официально: Черноморец подписал Русина

Премьер-лига
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(2 голосов)

Новый шанс для Назария?

Официально: Черноморец подписал Русина

ФК "Черноморец" / Автор неизвестен

Новина українською

Официальный сайт одесского "Черноморца" обьявил о подписании форварда Назария Русина.

"Талантливый, амбициозный форвард прибыл на турецкий сбор моряков из распоряжения клуба "Днепр-1". Во время тренировок Назарий проявил себя настоящим бойцом на поле.

Стихия Русина — игра во вратарской. Выбирая правильную позицию он умело превращает в гол фланговый прострел или передачу из глубины.

В составе киевского "Динамо" и луганской "Зари" Назарий — участник матчей Лиги Европы. В каждом из клубов Русин классно выполнял свою работу — забивал в евротурнире.

Наш клуб желает Назарию проявить себя на острие черно-синей атаки таким образом, чтобы результативная карьера продолжилась и в главной команде страны", - говорится в официальном сообщении одесского клуба.

23-летний нападающий провел в УПЛ 55 матчей, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей.

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В статье: Черноморец (Одесса) Назарий Русин
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Источник:
ФК "Черноморец"

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
15.01.2022 в 22:51
Так что там, господа одесситы? Черноморец таки фарм или нет?
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