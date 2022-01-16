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Шаран: Я решил дать Селезневу шанс

Премьер-лига
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Рекорд совсем близко

Шаран: Я решил дать Селезневу шанс

фото - ФК Минай

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал будущее сотрудничество с нападающим Евгением Селезневым:

– Самый опытный в “Минае” игрок – Евгений Селезнев, который часто попадает в разные скандалы. Как работать с непокорными футболистами – вам известно?

– Конечно, известно (улыбается). У меня, правда, таких футболистов в тренерской карьере еще не было. Но есть большой опыт работы в футболе в целом. А что касается Селезнева, то совместная работа с ним может стать новым опытом.

– С Селезневым уже пообщались?

– Да, в телефонном режиме. Он 15 января приедет в Ужгород и мы с ним поговорим уже вживую. До этого лично не были знакомы, но я надеюсь, что Евгений – парень серьезный. Я решил дать ему шанс.

– Вы знаете, что для побития рекорда Сергея Реброва и Максима Шацких, у которых за время выступлений в элите одинаковые показатели – по 123 гола, Селезневу необходимо забить семь мячей?

– Да. И как раз на эту тему я хотел бы с Селезневым поговорить. Если он все время будет думать об этом рекорде, то он его не побьет. Считаю, что в первую очередь Евгению необходимо все свои мысли сосредоточить на решении поставленной перед “Минаем” задачи, а не на личных достижениях. А если добросовестно работать на команду, рекорды сами придут”, – сказал Шаран.

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Отметим, что в текущем сезоне на счету Селезнева один гол и один ассист в 16 матчах в составе закарпатцев. Добавим, что это единственное взятие ворот стало первым в УПЛ для нападающего не с пенальти за последние пять лет.

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В статье: Евгений Селезнев
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