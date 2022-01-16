Шахтер представил еще одного бразильца

Донецкий "Шахтер" представил еще одного зимнего бразильского новичка. Им стал правый защитник 2004-го года рождения Винисиус Тобиас, который перешел из “Интернасьоналя”.

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Оборонец прибыл в Украину 14 января, а уже на следующий день с другими игроками "горняков" проходил медобследование.

Напомним, что о трансфере было известно еще в июле прошлого года, однако официально присоединиться к команде Тобиас сможет только, когда ему исполнится 18 лет – 23 февраля. Пока у него есть возможность тренироваться с командой, и он отправился на первый зимний сбор с командой в Турцию.

В общей сложности сумма трансфера составила шесть миллионов евро: 4,5 млн были заплачены летом, еще 1,5 млн евро – при полноценном трансфере теперь.

Отметим, что Тобиас не провел еще ни одного матча на взрослом уровне. В 2021-м году на его счету 23 поединка в составе "Интернасьоналя" U-20 (один гол). Также в его активе шесть встреч за сборную Бразилии U-17.