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Шахтер представил еще одного бразильца

Премьер-лига
(3 голосов)

Не так ярко, как Нереса

Шахтер представил еще одного бразильца

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

Новина українською

Донецкий "Шахтер" представил еще одного зимнего бразильского новичка. Им стал правый защитник 2004-го года рождения Винисиус Тобиас, который перешел из “Интернасьоналя”.

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Оборонец прибыл в Украину 14 января, а уже на следующий день с другими игроками "горняков" проходил медобследование.

Напомним, что о трансфере было известно еще в июле прошлого года, однако официально присоединиться к команде Тобиас сможет только, когда ему исполнится 18 лет – 23 февраля. Пока у него есть возможность тренироваться с командой, и он отправился на первый зимний сбор с командой в Турцию.

В общей сложности сумма трансфера составила шесть миллионов евро: 4,5 млн были заплачены летом, еще 1,5 млн евро – при полноценном трансфере теперь.

Отметим, что Тобиас не провел еще ни одного матча на взрослом уровне. В 2021-м году на его счету 23 поединка в составе "Интернасьоналя" U-20 (один гол). Также в его активе шесть встреч за сборную Бразилии U-17.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри) Винисиус Тобиас
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Комментарии (9)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
16.01.2022 в 12:02
Они там все с одного инкубатора? Как их отличать, я нынешних до сих пор запомнить не могу, кто там опорник, кто нападающий, все однотипные. Вот Тайсон, Марлос, там сразу видно, шо по чем, а это пассажир, судя по заточке.
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.01.2022 в 11:58
Треба ще тренера з фавел.
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+1
0
Ulrih84 (M-G)
16.01.2022 в 11:32
Ну це смішно. Невже вони гадають що наберуть знов на 50 млн. І щось вийде.
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+3
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
16.01.2022 в 11:27
Может палкин извращенец, или сам рыжий г-ндон любит черненьких
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+2
-2
avatar
Zanregent (Бухарест)
16.01.2022 в 11:10
Надо воротника еще бразильца взять
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+5
-3
avatar
alex.belogubko (одесса)
16.01.2022 в 11:07
не верят Дзерби --усиление для УПЛ --ЕК уже профукали --хорошего нашли физрука за несколько месяцев угробил ШД
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+1
-1
alexfc (Киев)
16.01.2022 в 11:04
Я так розумію це покупка на майбутнє. На виріст та перепродажу, якщо зможе себе показати за шахтар.
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+1
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
16.01.2022 в 11:00
6 лямов за бразильца который не играл в Бразилии на взрослом уровне,мда..пора менять вектор,за 6 можно крепкого балканца или скандинава с хорошим уровнем взять
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+7
-2
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
16.01.2022 в 11:17
Они ж только бразил покупают , прям секта уже какая-то, могли б уже разнообразить состав хорватами, скандинавами и т.д. задолбали уже
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+6
-2


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