Герой футбольного дня. Давид Нерес. Часть самой дорогой серии приобретений Шахтера

Здесь все понятно и доступно: переход Давида Нереса в "Шахтер" уже проанализирован со всех сторон и под разными углами зрения. Ничего нового об игроке сейчас, - пока еще не сыграно ни одного даже товарищеского поединка, - не расскажешь.

Но есть интересный нюанс, делающий этот переход уникальным в контексте глобальной истории донецкого "Шахтера". За вингера "Аякса" "горняки" заплатили двенадцать миллионов евро чистыми + бонусы. Далеко не рекордная сумма в истории приобретений дончан, ведь были трансферы Бернарда (25 млн. евро), Педриньо (18 млн. евро), Тайсона (15,25 млн. евро). Приход Давида Нереса примечателен в контексте уникального логического ряда – впервые в своей истории донецкий "Шахтер" сделал четыре подряд трансфера ценой в 10+ миллионов евро.

Большая закупка началась летом с приходом Роберто де Дзерби. Сначала был подписан контракт с универсалом "Бенфики" Педриньо за 18 миллионов евро. Дальше пришел Траоре из "Аякса" за 10 миллионов, и наконец - Марлон из "Сассуоло" за двенадцать. И вот дополнением цепочки стал Давид Нерес за двенадцать миллионов чистыми.

Ранее "Шахтер" организовывал максимум три подряд покупки ценой в 10+ миллионов евро. За Фернандо отдали одиннадцать миллионов, за Фреда – пятнадцать, за Бернарда – 25 (2013-й год).

Еще одна серия дорогостоящих трансферов – лето 2007-го. Илсиньо, Виллиан и Нерри Кастильо в сумме обошлись "горнякам" в 39 млн. евро (по 13 млн. в среднем за каждого), но четвертый трансфер этой серии, - Кристиан Лукарелли, - обошелся "Шахтеру" в менее чем восемь миллионов европейской валюты.

Серия трансферов "Шахтера" в сезоне 2021/22 – четыре подряд приобретения за 10+ млн. евро. О Винисиусе Тобиасе за шесть млн. евро устно договорились с "Интернасьонал" в конце июля 2021-го года, а официально игроком "Шахтера" он станет 23-го февраля 2022-го / скриншот - transfermarkt

Все данные о стоимости переходов – transfermarkt.

Смело можно называть то, что мы наблюдаем сейчас, одной из самых грандиозных кампаний "горняков" в истории пребывания клуба на трансферном рынке. Если вообще не самой-самой.

Тем больше будет спроса с Роберто де Дзерби.