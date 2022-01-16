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Шахтер: Коноплянка занимается поисками нового клуба

Премьер-лига
(3 голосов)

Евгений скоро покинет донецкий коллектив

Шахтер: Коноплянка занимается поисками нового клуба

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка не вошел в список из 27 игроков, которых выбрал Роберто Де Дзерби для первого сбора "горняков" в Турции.

Представитель клуба в интервью Tribuna.com сообщил, что украинец ищет новую команду. Это и стало причиной того, что Евгений не поехал на сбор в Белек.

Напомним, что Коноплянка присоединился к "Шахтеру" в сентябре 2019-го, перейдя из немецкого "Шальке" за 1,8 млн евро. Всего в его активе пять голов и три ассиста в 49 матчах за 2,5 года. В этом сезоне он провел всего три встречи (53 минут): против “Генка” и “Монако” в квалификации Лиги чемпионов в августе, и 3 декабря против “Львова”.

Контракт Евгения с "Шахтером" действителен до следующего июня. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока в 1,5 млн евро.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк)
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (4)
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дід Сашко
16.01.2022 в 13:17
Минай йому в...контракт.
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0
0
MaximSK (Киев)
16.01.2022 в 13:09
Коноплянка может быстро найти себе новую команду, но зарплата будет в разы меньше
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Romb_DK (Київ)
16.01.2022 в 13:08
Цирк уехал а клоуна забыли. Не смешно
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маматрахер228 (Киев)
16.01.2022 в 13:03
да коноплянка слабенький конечно, ему нужно брать пример я Ярмолы пока не поздно....
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