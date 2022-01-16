Шахтер: Коноплянка занимается поисками нового клуба

Вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка не вошел в список из 27 игроков , которых выбрал Роберто Де Дзерби для первого сбора "горняков" в Турции.

Представитель клуба в интервью Tribuna.com сообщил, что украинец ищет новую команду. Это и стало причиной того, что Евгений не поехал на сбор в Белек.

Напомним, что Коноплянка присоединился к "Шахтеру" в сентябре 2019-го, перейдя из немецкого "Шальке" за 1,8 млн евро. Всего в его активе пять голов и три ассиста в 49 матчах за 2,5 года. В этом сезоне он провел всего три встречи (53 минут): против “Генка” и “Монако” в квалификации Лиги чемпионов в августе, и 3 декабря против “Львова”.

Контракт Евгения с "Шахтером" действителен до следующего июня. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока в 1,5 млн евро.