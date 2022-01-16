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Ахметов: Я буду много инвестировать в Шахтер

Премьер-лига
(2 голосов)

Нужно реальное усиление

Ахметов: Я буду много инвестировать в Шахтер

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал, будет ли он и дальше вкладывать средства в трансферы "горняков":

“Я буду инвестировать много. Ровно столько, что бы команда могла играть в такой футбол, который мы хотим видеть. Я убежден, что футбольный клуб “Шахтер” идет правильной дорогой. Здесь нужно терпение. С моей стороны будет поддержка тренерскому штабу.

Я готов инвестировать еще в новых игроков. Кого мы будем покупать? Если увидим футболистов, которые смогут усилить нашу команду, то мы их обязательно приобретем. У нас нет цели просто отчитаться перед СМИ что мы кого-то покупаем. Нам это нужно не для видимости, а для реального усиления”, – сказал Ахметов.

Напомним, что в текущем сезоне "Шахтер" потратил на трансферы 59 миллионов евро. "Горняки" заплатили 18 млн евро за Педриньо, по 12 млн - за Нереса и Марлона, 10 млн - за Траоре и 6 млн за Тобиаса. Последний раз донецкий клуб больше тратил на игроков еще в сезоне 13/14 – 71 млн евро.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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zloyded (Киев)
16.01.2022 в 13:09
Красномовний меседж-натяк у бік українського суддівського корпусу Інвестувати буду - ви лише працюйте як треба
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