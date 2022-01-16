Динамо могло купить 70-миллионного форварда почти бесплатно, но клуб отказался

Киевское "Динамо" в 2017-м году имело возможность подписать за 1 млн евро сербского нападающего Душана Влаховича, который в то время защищал цвета "Партизана".

Футбольные агенты были уже готовы начинать переговоры, однако, руководство "бело-синих" посчитало данную цену завышенной и отказалось от трансфера.

В результате Душан стал игроком "Фиорентины", и за два с половиной года успел забить 48 голов в 106 матчах. Тепереь его цена составляет 70 млн евро, по данным портала Transfermarkt. В покупке нападающего заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Ювентус".