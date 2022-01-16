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Динамо могло купить 70-миллионного форварда почти бесплатно, но клуб отказался

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Просчет руководства?

Динамо могло купить 70-миллионного форварда почти бесплатно, но клуб отказался

Новина українською

Киевское "Динамо" в 2017-м году имело возможность подписать за 1 млн евро сербского нападающего Душана Влаховича, который в то время защищал цвета "Партизана".

Футбольные агенты были уже готовы начинать переговоры, однако, руководство "бело-синих" посчитало данную цену завышенной и отказалось от трансфера.

В результате Душан стал игроком "Фиорентины", и за два с половиной года успел забить 48 голов в 106 матчах. Тепереь его цена составляет 70 млн евро, по данным портала Transfermarkt. В покупке нападающего заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Ювентус".

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В статье: Динамо (Киев) Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович
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Комментарии (14)
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satellite (Харьков)
16.01.2022 в 15:59
А селекция в Динамо всегда была на высоте!!!
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0
0
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tolina-ystas (Краматорск)
16.01.2022 в 15:48
Ситуация вполне закономерная для Динамо.По другому и быть не могло иначе это было бы не Динамо!
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+1
0
Болельщик39 (Харьков)
16.01.2022 в 15:25
Тогда представляю, сколько сейчас стоил бы Вербич, не купи его "Динамо".
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0
0
Roman Zett (Poltava)
16.01.2022 в 15:21
Зато в селекции работают все с динамовским сердцем.
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+1
-1
Chuzman
16.01.2022 в 15:47
Е.ать, как смешно! Самое главное, оригинально! До тебя ещё не один д.бил ничего подобного не писал.
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+1
0
Счётчик шансов (Полтава)
16.01.2022 в 14:54
Не стоит так уж сильно убиваться горем. Динамо моглох, но купить игрока ценностью 1 млн., как на тот момент. Не 70 млн. И почему вы думаете, что он должен вырасти до 70-ти сам по себе? Вне зависимости от команды и лиги? Я считаю, что в Динамо он вырос бы миллионов до 5-ти, а игры с 5-10 миллмонными рандомными соперниками, минаями минуемыми, душили бы Душана. А попав в Аль Садд, вырос бы вообще лишь до полутора и всё. Бытие определяет сознание.
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0
-2
C_Ballack (Днепр)
16.01.2022 в 14:53
Это в духе Динамо))))
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
16.01.2022 в 14:24
Чомусь не здивований. Цілковито в стилі Суркіса. І знову ж таки, в першу чергу треба ж Бєсєдіна награвати.
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+1
0
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Виталий1981 (Україна)
16.01.2022 в 14:11
Чи то Динамо не пощастило, чи то, навпаки, пощастило Влаховічу...
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+6
0
royalstas (Вінниця)
16.01.2022 в 14:20
Однозначно Влаховичу пощастило! Хацкевич швидесенько з нього бревно зробив би!) Був би не краще за Супрягу зараз)
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+7
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.01.2022 в 15:30
т. е. бревнамо?))
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
16.01.2022 в 14:08
Хочется написать про гениальность динамовских селекционеров.. но если подумать, может тот же Витиньо, Рамирес, Вербич, попади в среду не УПЛ и Динамо, могли бы стать крепкими игроками, играть в топ. клубах уже сейчас. Наверняка Влахович бы потух под руководством непревзойденных Хацкевича и Михайличенко
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+7
-1
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vasa pupkis (Киев)
16.01.2022 в 14:08
Все что нужно знать про селекцию в "великом" клубе
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+3
-2
Alle Garage (Харьков)
16.01.2022 в 14:07
Ну купило бы его Динамо в 17 г и что? В Киеве он бы никогда так не спрогрессировал, как в сильной Серии А, а превратился бы в никому не нужное бревно типа Теодорчика или Беседина. Да что там говорить, Динамо способно даже алмаз превратить в кусок дерьма. Примеров тому масса.
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+7
-2


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