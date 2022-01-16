Заря отправилась в Турцию на сборы с игроками дубля

Луганская "Заря" отправилась в Турцию, где проведет свой первый зимний заграничный сбор. Несколько дней подопечные Скрипника занимались в Запорожье, а сегодня первая команда вылетела в Белек.

Там "Заря" будет до 1 февраля. У команды запланированы пять спаррингов, первый из которых пройдет уже 19 января против польского "Погонь" Щецин. Также луганчане сыграют с "Актобе" (23 января), "Ракувом" (27 января) и сербским "Спартаком" (31 января). Также еще будет соперник на 20 января, однако его представят позже.

Клуб сообщил, что все матчи будут транслироваться в прямом эфире на You-Tube канале "Зари".

Виктор Скрипник взял с собой 31-го футболиста:

Ахмед Алибеков, Сергей Булеца, Виталий Вернидуб, Александр Гладкий, Кристиан, Шахаб, Максим Имереков, Владислав Кабаев, Максим Лунев, Егор Назарина, Жуниньо, Денис Фаворов, Дмитрий Хомченовский, Ловро Цвек, Никита Шевченко, Евгений Смирный, Даниил Алефиренко, Дмитро Мацапура, Игорь Снурницын, Раймонд Овусу, Александр Сапутин, Антон Жилкин, Гильерме, Максим Хлань, Назар Байрук, Денис Нагнойный, Максим Смиян, Абдулла Абдуллаев, Юрий Дудник, Данил Скорко, Юрий Тлумак.

Также позже к команде присоединится Олег Данченко, который не смог сразу поехать на сборы по семейным причинам.