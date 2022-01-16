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Мирон Маркевич: Коноплянке еще нужно идти где-нибудь играть. Сравнительно еще молодой футболист
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Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал отсутствие Евгения Коноплянки в
“ – Коноплянка не полетел на сбор, это конец его карьеры в "Шахтере"?
– Не знаю, тяжело сказать. В последнее время у него постоянно травмы. Ему еще надо идти где-то играть, в “Шахтере” ему тяжело будет зацепиться за основной состав. Надо ехать еще играть. Сравнительно еще молодой игрок. Мастерство есть. Зачем там сидеть?
Тяжело сказать, где бы он мог еще поиграть – в Украине или за границей. Еще 6 лет назад я знал, что ему надо идти в серьезный клуб. Тогда он хорошо играл, а сейчас сложно о чем-то говорить. Он уже не юноша”, - сказал Маркевич.
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