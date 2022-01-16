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Мирон Маркевич: Коноплянке еще нужно идти где-нибудь играть. Сравнительно еще молодой футболист

Премьер-лига
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(3 голосов)

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Мирон Маркевич: Коноплянке еще нужно идти где-нибудь играть. Сравнительно еще молодой футболист

Новина українською

Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал отсутствие Евгения Коноплянки в списке игроков "Шахтера", которые поехали на тренировочный сбор в Турцию:

– Коноплянка не полетел на сбор, это конец его карьеры в "Шахтере"?

– Не знаю, тяжело сказать. В последнее время у него постоянно травмы. Ему еще надо идти где-то играть, в “Шахтере” ему тяжело будет зацепиться за основной состав. Надо ехать еще играть. Сравнительно еще молодой игрок. Мастерство есть. Зачем там сидеть?

Тяжело сказать, где бы он мог еще поиграть – в Украине или за границей. Еще 6 лет назад я знал, что ему надо идти в серьезный клуб. Тогда он хорошо играл, а сейчас сложно о чем-то говорить. Он уже не юноша”, - сказал Маркевич.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк)
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (6)
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Roman Zett (Poltava)
16.01.2022 в 15:18
Он футбол перестал играть ещё года два назад, нахрена напрягаться, можно и на лавке у Шахты посидеть, платят то не плохо
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+2
0
avatar
Харьковчанин (Харків)
16.01.2022 в 14:27
МБМ давно його ще в МХ хотів бачити. Є ще шанс пограти в М1925 або МХ) Щоправда, для цього потрібно знизити вимоги по з\п.
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0
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
16.01.2022 в 14:21
Судячи по одвічно задоволеній фізіономії самого Жєні, йому самому вже давно нічого не треба.
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+3
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
16.01.2022 в 14:02
Богдан Маркевич это сильно)))))Кто это вообще?)
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+4
-1
Papaye (Dnipro)
16.01.2022 в 14:15
Отец Мирона Богдановича)))
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+3
0
avatar
Виталий1981 (Україна)
16.01.2022 в 14:18
... и дед Остапа Мироныча )))
+3
0


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