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Львовский клуб подписал бывшего игрока академий Динамо и Шахтера
Первую часть чемпионата он провел в "Черноморце"
ПФЛ/Автор невідомий
Профессиональный футбольный клуб "Львов" объявил о трансфере центрального нападающего Владислава Бугая.
Он перешел в клуб на правах свободного агента. Контракт между сторонами подписан к лету 2023 года.
Последние полтора года украинский форвард провел в одесском "Черноморце". В первой части УПЛ этого сезона на его счету два гола и один ассист в 16-ти матчах.
Бугай пять лет провел в академии "Динамо" и год в академии "Шахтера". Также он выступал за "Буковину", "Мариуполь" и "Николаев".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 200 тысяч евро.
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