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Львовский клуб подписал бывшего игрока академий Динамо и Шахтера

Премьер-лига
(3 голосов)

Первую часть чемпионата он провел в "Черноморце"

Львовский клуб подписал бывшего игрока академий Динамо и Шахтера

ПФЛ/Автор невідомий

Новина українською

Профессиональный футбольный клуб "Львов" объявил о трансфере центрального нападающего Владислава Бугая.

Он перешел в клуб на правах свободного агента. Контракт между сторонами подписан к лету 2023 года.

Последние полтора года украинский форвард провел в одесском "Черноморце". В первой части УПЛ этого сезона на его счету два гола и один ассист в 16-ти матчах.

Бугай пять лет провел в академии "Динамо" и год в академии "Шахтера". Также он выступал за "Буковину", "Мариуполь" и "Николаев".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 200 тысяч евро.

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В статье: Черноморец (Одесса) Владислав Бугай Львов
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