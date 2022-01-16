Львовский клуб подписал бывшего игрока академий Динамо и Шахтера

Профессиональный футбольный клуб "Львов" объявил о трансфере центрального нападающего Владислава Бугая.

Он перешел в клуб на правах свободного агента. Контракт между сторонами подписан к лету 2023 года.

Последние полтора года украинский форвард провел в одесском "Черноморце". В первой части УПЛ этого сезона на его счету два гола и один ассист в 16-ти матчах.

Бугай пять лет провел в академии "Динамо" и год в академии "Шахтера". Также он выступал за "Буковину", "Мариуполь" и "Николаев".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 200 тысяч евро.