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Срна: Я уверен, что Нерес впишется в нашу команду
И с адаптацией проблем не должно возникнуть
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал трансфер вингера Давида Нереса в донецкий клуб:
“Это индивидуально очень сильный футболист. Он уже показал свои качества в "Аяксе". Нерес хорошо играет между линиями, быстрый.
Я уверен, что он хорошо впишется в нашу команду. Здесь многие его соотечественники из Бразилии. Уверен, он даст “Шахтеру” то, что нужно”, - сказал Срна.
Отметим, что Нерес стал 13-м бразильцем в текущем составе “Шахтера”.
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