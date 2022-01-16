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Срна: Я уверен, что Нерес впишется в нашу команду

Премьер-лига
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И с адаптацией проблем не должно возникнуть

Срна: Я уверен, что Нерес впишется в нашу команду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал трансфер вингера Давида Нереса в донецкий клуб:

“Это индивидуально очень сильный футболист. Он уже показал свои качества в "Аяксе". Нерес хорошо играет между линиями, быстрый.

Я уверен, что он хорошо впишется в нашу команду. Здесь многие его соотечественники из Бразилии. Уверен, он даст “Шахтеру” то, что нужно”, - сказал Срна.

Отметим, что Нерес стал 13-м бразильцем в текущем составе “Шахтера”.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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