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Черноморец ведет еще одного легионера из Болгарии. Это 19-летний нападающий

Премьер-лига
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(2 голосов)

Всего в Одессе в это трансферное окна могут появиться восемь иностранцев

Черноморец ведет еще одного легионера из Болгарии. Это 19-летний нападающий

Фото - playmakerstats.com

UA-Футбол
Новина українською

Резвернувший этой зимой активную деятельность на трансферном рынке Роман Григорчук намерен максимально укреплять ряды одесского "Черноморца". Вслед за большой группой приглашенных в команду украинских футболистов в ее расположении едва ли не ежедневно стали появляться легионеры из дальнего зарубежья. По словам одного из представителей нового штаба ФК "Черноморец" Владимира Генинсона, новыми игроками "моряков" могут стать в общей сложности восемь иностранцев.

По имеющейся у UA-Футбол информации из достоверных источников, к числу возможных кандидатов относят 19-летнего нападающего Мартина Петкова из софийского "Левски". Этот футболист является членом молодежной сборной Болгарии (U-21), в составе которой выступает с прошлого года.

Если футбольные пути-дороги "Черноморца" и Петкова действительно пересекутся, то молодой игрок станет вторым кряду представителем "Левски", приехавшим в одесский клуб в период текущего зимнего антракта в чемпионате. До него на этой неделе в расположении команды Романа Григорчука появился полузащитник Борислав Цонев.

Справка: Мартин Петков родился 15-го августа 2002-го года. Воспитанник "Левски". В начале января 2019-го года получил контракт во взрослой команде сначала на год, а затем продлил его еще на три. С тех пор провел за "Левски" 68 матчей в разных турнирах, забил шесть голов и отдал пять ассистов.

Рабочая нога – правая. Профильная позиция – центральный нападающий, но может сыграть как оттянутого, так и крайнего форварда. Провёл два матча за сборную Болгарии U-21.

Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.
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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
UA-Футбол

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Комментарии (2)
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kukarekin (Одесса)
16.01.2022 в 15:53
Статистика не очень за 68 матчей как для нападающего
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FC Energy (Новая Каховка)
16.01.2022 в 15:38
Главное хороший менеджмент, финансирование, и планы на будущее, чтобы через год-два лавку не прикрыли
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