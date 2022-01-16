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Черноморец ведет еще одного легионера из Болгарии. Это 19-летний нападающий
Всего в Одессе в это трансферное окна могут появиться восемь иностранцев
Фото - playmakerstats.com
Резвернувший этой зимой активную деятельность на трансферном рынке Роман Григорчук намерен максимально укреплять ряды одесского "Черноморца". Вслед за большой группой приглашенных в команду украинских футболистов в ее расположении едва ли не ежедневно стали появляться легионеры из дальнего зарубежья. По словам одного из представителей нового штаба ФК "Черноморец" Владимира Генинсона, новыми игроками "моряков" могут стать в общей сложности восемь иностранцев.
По имеющейся у UA-Футбол информации из достоверных источников, к числу возможных кандидатов относят 19-летнего нападающего Мартина Петкова из софийского "Левски". Этот футболист является членом молодежной сборной Болгарии (U-21), в составе которой выступает с прошлого года.
Если футбольные пути-дороги "Черноморца" и Петкова действительно пересекутся, то молодой игрок станет вторым кряду представителем "Левски", приехавшим в одесский клуб в период текущего зимнего антракта в чемпионате. До него на этой неделе в расположении команды Романа Григорчука появился полузащитник Борислав Цонев.
Рабочая нога – правая. Профильная позиция – центральный нападающий, но может сыграть как оттянутого, так и крайнего форварда. Провёл два матча за сборную Болгарии U-21.
Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.
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