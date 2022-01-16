Черноморец ведет еще одного легионера из Болгарии. Это 19-летний нападающий

Резвернувший этой зимой активную деятельность на трансферном рынке Роман Григорчук намерен максимально укреплять ряды одесского "Черноморца". Вслед за большой группой приглашенных в команду украинских футболистов в ее расположении едва ли не ежедневно стали появляться легионеры из дальнего зарубежья. По словам одного из представителей нового штаба ФК "Черноморец" Владимира Генинсона, новыми игроками "моряков" могут стать в общей сложности восемь иностранцев.

По имеющейся у UA-Футбол информации из достоверных источников, к числу возможных кандидатов относят 19-летнего нападающего Мартина Петкова из софийского "Левски". Этот футболист является членом молодежной сборной Болгарии (U-21), в составе которой выступает с прошлого года.

Если футбольные пути-дороги "Черноморца" и Петкова действительно пересекутся, то молодой игрок станет вторым кряду представителем "Левски", приехавшим в одесский клуб в период текущего зимнего антракта в чемпионате. До него на этой неделе в расположении команды Романа Григорчука появился полузащитник Борислав Цонев.