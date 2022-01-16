Коноплянка готов пойти на понижение зарплаты, чтобы перейти в Днепр-1

Вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка близок к тому, чтобы перейти в "Днепр-1" уже этой зимой. Об этом сообщает портал Meta-ratings.

Руководство днепрян уже вышло на контакт с "горняками". Сам же 32-летний футболист готов пойти даже на снижение зарплаты, чтобы выступать за команду из Днепра и подписать продолжительный контракт.

Если клубы дойдут соглашения, то "Шахтер" может отпустить игрока, чтобы не платить Евгению зарплату, несмотря на то, что контракт Коноплянки с "горняками" истекает в конце этого сезона.

В текущем сезоне украинец провел всего лишь 47 минут в футболке донецкой команды.