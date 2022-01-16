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Коноплянка готов пойти на понижение зарплаты, чтобы перейти в Днепр-1

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

"Шахтер" также готов отпустить Евгения бесплатно

Коноплянка готов пойти на понижение зарплаты, чтобы перейти в Днепр-1

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка близок к тому, чтобы перейти в "Днепр-1" уже этой зимой. Об этом сообщает портал Meta-ratings.

Руководство днепрян уже вышло на контакт с "горняками". Сам же 32-летний футболист готов пойти даже на снижение зарплаты, чтобы выступать за команду из Днепра и подписать продолжительный контракт.

Если клубы дойдут соглашения, то "Шахтер" может отпустить игрока, чтобы не платить Евгению зарплату, несмотря на то, что контракт Коноплянки с "горняками" истекает в конце этого сезона.

В текущем сезоне украинец провел всего лишь 47 минут в футболке донецкой команды.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
Meta-ratings.com.ua

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Комментарии (12)
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Запорізьке Торпедо (zp)
16.01.2022 в 18:34
когда-нибудь про причины просера карьеры одного из самых талантливых футболистов Украины евер напишут нормальную аналитическую статью, а не вот это вот, что катают последние годы
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0
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
16.01.2022 в 18:28
Нормально розвів кротів на бабло, якщо готові навіть безкоштовно відпустити, аби зарплату не платити. Вже не пам'ятаю, чи висловлювався колись Євген про Дніпро-1? Якщо так, то негативно, чи вважає нинішню команду цілком легітимною?
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0
0
SoLoMoN1607 (N .K)
16.01.2022 в 17:59
Как жалко Конопу , вот как можно просрать карьеру
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+1
-2
vgolovan (полтава)
16.01.2022 в 18:04
и почему это он просрал карьеру - у него отличная была карьера иргал и в сборной и в европе а вот такие дебилы как ты лезут давать коменты не очень разбираясь в футболе
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+1
-3
Artemanat (Кривой Рог)
16.01.2022 в 17:51
Тогда нужно Назаренко продать,чтоб пацан не сидел на лавке из-за Коноплянки!
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0
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
16.01.2022 в 17:30
Буду рад его возвращению в город, в котором он по-сути вырос, как футболист. Ну и к тому же там больше вероятности будет, что ему дадут играть.
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0
-1
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simargl (Чернигов)
16.01.2022 в 17:30
Ну зачем ему в Днепр понятно, а вот нахіба он Днепру???
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+4
-1
kukarekin (Одесса)
16.01.2022 в 17:38
Больше чем на еду нигде и никто не даст
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.01.2022 в 18:32
потому что Кона с игровой практикой и в норм форме усилит любой укр.клуб, дядя)
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0
0
sasha_lv (Львів)
16.01.2022 в 17:29
Дніпро тільки хід набрав,а тут таке підсилення...
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+3
-1
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odinvodin (Доброполье)
16.01.2022 в 17:24
Красивое завершение карьеры. Там как раз на замену арендованному Чуже
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+1
0
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Sins (Кропивницкий)
16.01.2022 в 17:11
Удачи тебе Женя!!!
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+2
0


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