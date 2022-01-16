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Коноплянка готов пойти на понижение зарплаты, чтобы перейти в Днепр-1
"Шахтер" также готов отпустить Евгения бесплатно
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка близок к тому, чтобы перейти в "Днепр-1" уже этой зимой. Об этом сообщает портал Meta-ratings.
Руководство днепрян уже вышло на контакт с "горняками". Сам же 32-летний футболист готов пойти даже на снижение зарплаты, чтобы выступать за команду из Днепра и подписать продолжительный контракт.
Если клубы дойдут соглашения, то "Шахтер" может отпустить игрока, чтобы не платить Евгению зарплату, несмотря на то, что контракт Коноплянки с "горняками" истекает в конце этого сезона.
В текущем сезоне украинец провел всего лишь 47 минут в футболке донецкой команды.
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