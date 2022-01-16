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Шуст стал тренером вратарей, а Бартулович и Лупашко вошли в штаб Ингульца
Экс-игроки стали тренерами
В тренерском штабе "Ингульца" произошли кадровые перемены. Об этом сообщает портал Meta-ratings.
Новые должности в клубе заняли три бывших футболиста. Богдан Шуст займет должность тренера вратарей вместо Олега Стронцицкого, который в свою очередь перешел на место главы академии "Ингульца".
В свою очередь Младен Бартулович и Владислав Лупашко войдут в штаб Сергея Лавриненко и станут его ассистентами.
На данный момент "Ингулец" имеет в своем активе 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.
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