Шуст стал тренером вратарей, а Бартулович и Лупашко вошли в штаб Ингульца

В тренерском штабе "Ингульца" произошли кадровые перемены. Об этом сообщает портал Meta-ratings.

Новые должности в клубе заняли три бывших футболиста. Богдан Шуст займет должность тренера вратарей вместо Олега Стронцицкого, который в свою очередь перешел на место главы академии "Ингульца".

В свою очередь Младен Бартулович и Владислав Лупашко войдут в штаб Сергея Лавриненко и станут его ассистентами.

На данный момент "Ингулец" имеет в своем активе 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.