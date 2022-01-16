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Юрий Береза - о переходе Коноплянки: Сейчас у нас достаточно мощный подбор исполнителей

Премьер-лига
(2 голосов)

Функционер пока не делится деталями

Юрий Береза - о переходе Коноплянки: Сейчас у нас достаточно мощный подбор исполнителей

Фото: Днепр-1

Новина українською

Почетный президент ФК "Днепр-1" Юрий Береза прокомментировал информацию о том, что полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка может перейти в команду с Днепра.

– Мы контактируем со многими футболистами. Коноплянка – легенда днепровского футбола, но пока довольно рано говорить о том, что он может перейти в "Днепр-1".

– Вы хотели бы его видеть в команде?

– Возможно, раньше да. Сейчас у нас достаточно мощный подбор исполнителей, но дверь в СК "Днепр-1" ни для кого не закрыта. Однако, на сегодняшний день, мы ищем исполнителей, которые могут прийти к нам в статусе свободных агентов и просят адекватную заработную плату, – сказал Береза.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Юрий Береза
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (3)
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филанкрот (donetsk)
16.01.2022 в 18:38
Успіхів,час боротися за 1 місце
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+1
0
KadimXa (Харьков)
16.01.2022 в 18:48
Та ну, зелёные они ещё. Тут и третье место ещё под вопросом
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
16.01.2022 в 18:21
Точно в Кривбасс приедет
Ответить
+3
0


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