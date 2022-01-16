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Юрий Береза - о переходе Коноплянки: Сейчас у нас достаточно мощный подбор исполнителей
Функционер пока не делится деталями
Фото: Днепр-1
Почетный президент ФК "Днепр-1" Юрий Береза прокомментировал информацию о том, что полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка может перейти в команду с Днепра.
– Мы контактируем со многими футболистами. Коноплянка – легенда днепровского футбола, но пока довольно рано говорить о том, что он может перейти в "Днепр-1".
– Вы хотели бы его видеть в команде?
– Возможно, раньше да. Сейчас у нас достаточно мощный подбор исполнителей, но дверь в СК "Днепр-1" ни для кого не закрыта. Однако, на сегодняшний день, мы ищем исполнителей, которые могут прийти к нам в статусе свободных агентов и просят адекватную заработную плату, – сказал Береза.
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