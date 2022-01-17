Мечта Ахметова, приведшая к неудаче. Коноплянка не показал в Шахтере ни амбиций, ни желания

Второго сентября 2019-го года случилось важное событие для всего украинского футбола. В родной чемпионат вернулся Евгений Коноплянка. После не самого удачного периода в Европе, один из главных украинских талантов поколения подписал контракт с "Шахтером", заявив, что знает о целях и готов за них бороться. Он был счастлив, он чувствовал в себе силы и хотел добиваться успехов на новом месте.

Прошло больше двух лет и все сказанные слова давно истлели. Остались только поступки. Коноплянка в "Шахтере" ничего не добился, доказав, что провал в Европе оказался не случайным, а в донецком клубе хотят просто от него избавиться. За деньги или даже бесплатно. Статья ниже - попытка понять, что и в какой момент пошло не так, и могло ли оно в принципе пойти "так".

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Нет ничего хуже для футболиста, когда о нем начинают забывать. Честное слово, читая состав "Шахтера" на первый зимний сбор, автор обратил внимание на двух новичков, на юного Фарину, на отсутствие Кривцова и Соломона, и даже на наличие голкипера Пузанкова. Сам факт того, что Коноплянка в этот самый список не попал, начал доходить гораздо позже. Ибо к этому уже привыкли. Коноплянка практически не играл в последние полгода, а потому частичка "Коно" в "Шахтере" начинает все больше ассоциироваться с Ефимом, нежели с Евгением.

Что говорить, если в эпоху де Дзерби Коноплянка всего дважды выходил на футбольное поле, проведя в общей сложности менее 50 минут. А знаете, сколько видео с Коноплянкой вышло за этот период на Youtube-канале "горняков"? Три. Да, по хронометражу вингер провел на поле больше времени, но все равно начинает казаться, что из футболиста Евгений становится блогером. Современно.

Но давайте вернемся на два года назад. В сентябре 2019-го логику в трансфере Евгения Коноплянки отыскать было достаточно просто. В основной команде "Шахтера" было два левых вингера. Первый, угадайте сами его фамилию, вел себя неидеально, жаловался и просил трансфер на выход. Тайсоном интересовалась "Рома" и "Милан", и, как ему казалось, он заслужил поиграть в европейском топ-клубе. И его уход мог стать проблемой. Второй вингер, имя которого Манор, был еще юн и зелен, и рассчитывать на него как на основную силу время не наступило. Всякое могло случиться.

Вот и получается, что трансфером Коноплянки "Шахтер" убивал сразу нескольких зайцев. Он повышал конкуренцию на не самой здоровой позиции и получал футболиста с украинским паспортом для матчей внутреннего чемпионата. Был и третий плюс. Не самый очевидный. Коно приходил после провала в "Севильи" и "Шальке", а потому, в теории, был зол и мотивирован. Согласитесь, многие футболисты - народ амбициозный, желающий доказать всем, что лучше их в мире нет. Увы, с Евгением этот фокус не сработал.

По прошествии лет понимаешь, что трансфер Коноплянки в "Шахтер" был нужен одному человеку. Ринату Ахметову. Президент клуба был заинтересован в приглашении украинца и в 2013-м, и в 2018-м, но каждый раз он ускользал у него из рук. Ахметов же, в отличие от объекта его футбольных желаний, человек амбициозный, любящий идти до конца. И потому, когда летом 2019-го появилась возможность подписать Евгения, он тут же нажал на курок, заплатив "Шальке" два миллиона евро. Осечка, Ринат Леонидович.

Трансфер вряд ли был нужен Луишу Каштру, вряд ли на нем настаивал Жозе Боту, но он случился. У тогдашнего тренера "Шахтера" не было особого выбора, и он начал искать для Коноплянки место на футбольном поле. Учитывая, что Тайсона никуда не продали, в "любовном треугольнике" на левом фланге лишним вначале оказался перспективный Соломон. В первой кампании в "Шахтере" Коноплянка выходил на поле 30 раз, причем в 16 случаях делал это с первых минут. Набрались и голевые действия - пять голов и три ассиста. Вроде и неплохо, но это всего лишь цифры. Они частенько вводят в заблуждение.

Игра Коноплянки была далека от идеала. Более того, она была далека даже от его среднего уровня в "Шальке". У вингера бывали вспышки, вроде фирменного гола "Динамо", или точного удара по воротам Загреба, но уже тогда было видно, что это не уровень основы "Шахтера". От Коноплянки ждали большего. Да, он мог не феерить в Лиге Чемпионов, но уровень чемпионата Украины не был запредельной планкой, которую невозможно осилить. Наоборот. Именно в играх УПЛ мы и должны были увидеть старого Коноплянку. Быстрого и яркого. Бьющего и забивного.

К сожалению, сам игрок не хотел заиграть в "Шахтере". Не хотел перезапустить карьеру или что-то доказать своему тренеру и экспертам. Лучше всего ситуацию с ним описал Палкин, заявив, что "Коноплянка не может дать того, что требует де Дзерби". То есть, один из главных украинских талантов поколения не подходит под требования своего наставника. Не может отрабатывать в обороне. Не может набрать приличную форму. А ведь летом Евгений мог бы попытаться зацепиться за место в заявке, начав все заново с новым тренером. Травмы? Да, они тоже вставляли палки в колеса, но ведь летом Коноплянка дважды получил игровое время. А потом исчез. И поверьте, в этом случае дело было вовсе не в травмах, а в том, как игрок относился к делу и что от него требовал главный тренер.

Итог печальный. Период Коноплянки в "Шахтере" вызывает сплошную грусть и тоску, ибо некогда хороший футболист вчистую провалился. Более того, есть стойкое ощущение, что он даже не хотел бороться за то, чтобы все сложилось иначе. Без амбиций. Без мотивации. Просто тишина и спокойствие на скамейке запасных. Провальным этот переход стал и для "Шахтера". Два миллиона за трансфер + полтора миллиона зарплаты в год. Отбились ли эти вложения? Ответ вы и так знаете.

По слухам, зимой Евгения хочет пригласить к себе "Днепр-1", но пока что в это верится очень с трудом. Там сейчас строится серьезный проект, а Йовичевич не из того типа тренеров, который будет ставить футболиста в состав из-за фамилии. А брать Коно чисто на скамейку запасных - дорогое удовольствие.

Куда именно ветер занесет Коноплянку - вопрос открытый, но вряд ли стоит ожидать серьезных сдвигов в его карьере. По крайней мере, положительных.