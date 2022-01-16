Премьер-лига
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Металлист сыграет против команд УПЛ. Расписание Winter-Cup
Команды проведут турнир во время паузы чемпионата
instagram.com/fcmetalist
В начале февраля пройдет две команды УПЛ и два коллектива Первой лиги из проведут товарищеский турнир - Winter Cup.
Имена участников: харьковский "Металлист", житомирское "Полесье", одесский "Черноморец" и ровенский "Верес".
Расписание поединков:
- 3 февраля - "Полесье" - "Верес" - 19:00
- 4 февраля - "Металлист" - "Черноморец" - 19:00
- 7 февраля - "Полесье" - "Черноморец" - 19:00
- 8 февраля - "Металлист" - "Верес" - 19:00
- 11 февраля - "Полесье" - "Металлист" - 19:00
- 12 февраля - "Верес" - "Черноморец" - 19:00
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Комментарии (1)
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Zanregent (Бухарест)
16.01.2022 в 22:53
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