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Металлист сыграет против команд УПЛ. Расписание Winter-Cup

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Команды проведут турнир во время паузы чемпионата

Металлист сыграет против команд УПЛ. Расписание Winter-Cup

instagram.com/fcmetalist

Новина українською

В начале февраля пройдет две команды УПЛ и два коллектива Первой лиги из проведут товарищеский турнир - Winter Cup.

Имена участников: харьковский "Металлист", житомирское "Полесье", одесский "Черноморец" и ровенский "Верес".

Расписание поединков:

  • 3 февраля - "Полесье" - "Верес" - 19:00
  • 4 февраля - "Металлист" - "Черноморец" - 19:00
  • 7 февраля - "Полесье" - "Черноморец" - 19:00
  • 8 февраля - "Металлист" - "Верес" - 19:00
  • 11 февраля - "Полесье" - "Металлист" - 19:00
  • 12 февраля - "Верес" - "Черноморец" - 19:00

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В статье: Черноморец (Одесса) Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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Zanregent (Бухарест)
16.01.2022 в 22:53
Черноморец всех порвёт
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