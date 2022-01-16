Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леонов: Размышлял недолго, все же, Винница - футбольный город
Наставник прокомментировал свое назначение в "Ниве"
Фото: СК Днепр-1
Новоиспеченный главный тренер "Нивы" Игорь Леонов поделился мыслями насчет своего
"С предложением возглавить "Ниву" ко мне обратился президент клуба Артур Загорулько, который в свое время играл под моей опекой за молодежный состав донецкого "Шахтера". Размышлял недолго, все же, Винница — футбольный город, а после встречи с руководством, спонсорами появилась уверенность, что они слов на ветер не бросают.
Контракт подписал на 1,5 года и надеюсь, что в следующем сезоне "Нива" завоюет путевку в Первую лигу. Меня заверили, что параллельно будет вестись работа по усовершенствованию клубной инфраструктуры.
21 января я буду представлен команде. Заключительный этап подготовки проведем в Турции. Помогать мне будет Михаил Старостяк — экс-игрок национальной сборной Украины, с которым мы вместе работали в "Шахтере" и "Минае", – рассказал Леонов.
Популярное сейчас
- Ярмоленко мог вырвать ничью для Вест Хэма, но судья отменил гол из-за офсайда
- Юрий Береза - о переходе Коноплянки: Сейчас у нас достаточно мощный подбор исполнителей
- Динамо могло купить 70-миллионного форварда почти бесплатно, но клуб отказался
- Увольнение Шевченко, Русин переходит в Черноморец. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО