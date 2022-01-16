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Леонов: Размышлял недолго, все же, Винница - футбольный город

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник прокомментировал свое назначение в "Ниве"

Леонов: Размышлял недолго, все же, Винница - футбольный город

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Новоиспеченный главный тренер "Нивы" Игорь Леонов поделился мыслями насчет своего назначения в винницкий клуб.

"С предложением возглавить "Ниву" ко мне обратился президент клуба Артур Загорулько, который в свое время играл под моей опекой за молодежный состав донецкого "Шахтера". Размышлял недолго, все же, Винница — футбольный город, а после встречи с руководством, спонсорами появилась уверенность, что они слов на ветер не бросают.

Контракт подписал на 1,5 года и надеюсь, что в следующем сезоне "Нива" завоюет путевку в Первую лигу. Меня заверили, что параллельно будет вестись работа по усовершенствованию клубной инфраструктуры.

21 января я буду представлен команде. Заключительный этап подготовки проведем в Турции. Помогать мне будет Михаил Старостяк — экс-игрок национальной сборной Украины, с которым мы вместе работали в "Шахтере" и "Минае", – рассказал Леонов.

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В статье: Игорь Леонов Нива (Винница)
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Комментарии (1)
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alktus (Хмельницкий)
17.01.2022 в 00:02
Смешно
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