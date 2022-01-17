Хомченковский: Заре каждый год нелегко, будем стараться и биться за места в УПЛ

Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Хомченовский поделился ожиданиями перед первым учебно-тренировочным сбором в Турции.

"Втягивающие тренировки у нас были с 10 по 15 января. Поэтому с завтрашнего дня уже будет тяжелая работа. Нужно будет потерпеть. Думаю, неделя или даже две. Дальше будет легче.

За это время мы все будем наигрывать - и физика, и тренажерный зал - все подряд будет.

Нам каждый год нелегко, поэтому будем стараться и биться за места, которые хотим достичь", - подытожил Хомченовский.