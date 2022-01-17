  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. С участием двух новичков. Шахтер провел первую тренировку на сборах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С участием двух новичков. Шахтер провел первую тренировку на сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" начали подготовку ко второй части сезона

С участием двух новичков. Шахтер провел первую тренировку на сборах

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

16 января донецкий "Шахтер" прибыл в Белек и провел на сборе первую тренировку, сообщает пресс-служба горняков.

Перед началом занятия Роберто Де Дзерби собрал команду и озвучил план работы. Первый этап подготовки в Турции продлится до 2 февраля.

Читайте такжеШахтер: Коноплянка занимается поисками нового клуба

Тренировка на поле комплекса Regnum Carya Golf & Spa Resort носила втягивающий характер и длилась ровно час. Вначале футболисты размялись, затем примерно половину времени уделили квадратам, а закончили программу беговыми упражнениями. В работе все 27 футболистов, в том числе новички "Шахтера" Винисиус Тобиас и Давид Нерес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...