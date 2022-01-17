С участием двух новичков. Шахтер провел первую тренировку на сборах

16 января донецкий "Шахтер" прибыл в Белек и провел на сборе первую тренировку, сообщает пресс-служба горняков.

Перед началом занятия Роберто Де Дзерби собрал команду и озвучил план работы. Первый этап подготовки в Турции продлится до 2 февраля.

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Тренировка на поле комплекса Regnum Carya Golf & Spa Resort носила втягивающий характер и длилась ровно час. Вначале футболисты размялись, затем примерно половину времени уделили квадратам, а закончили программу беговыми упражнениями. В работе все 27 футболистов, в том числе новички "Шахтера" Винисиус Тобиас и Давид Нерес.