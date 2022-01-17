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Забарный, Караваев и еще три игрока основы не полетели с Динамо на сбор в Испанию

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевляне отправились на первый зимний сбор

Забарный, Караваев и еще три игрока основы не полетели с Динамо на сбор в Испанию

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня,17 января для киевского "Динамо" начинается первый из трех зимний межсезонный сбор, который киевляне проведут в Испании, в провинции Аликанте, недалеко от городов Аликанте и Мурсия.

"Бело-синие" прибыли в аэропорт "Борисполь" ранним утром, вылет в Мурсию запланирован на 09:00.

На сбор в Испанию отправились следующие исполнители:

Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун

Защитники: Бурда, Шабанов, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Н.Волошин

Форварды: Кулач, Беседин, Супряга

Отметим, что с командой на сборы не полетели Александр Караваев, Илья Забарный, Илья Шкурин, Эрик Рамирес и Денис Попов. Сообщается, что остальные игроки первой команды присоединятся к подготовке позже, однако фамилии не называются.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (2)
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gano29
17.01.2022 в 11:12
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.01.2022 в 10:07
Топчик)
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