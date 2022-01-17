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Забарный, Караваев и еще три игрока основы не полетели с Динамо на сбор в Испанию
Киевляне отправились на первый зимний сбор
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня,17 января для киевского "Динамо" начинается первый из трех зимний межсезонный сбор, который киевляне проведут в Испании, в провинции Аликанте, недалеко от городов Аликанте и Мурсия.
"Бело-синие" прибыли в аэропорт "Борисполь" ранним утром, вылет в Мурсию запланирован на 09:00.
На сбор в Испанию отправились следующие исполнители:
Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун
Защитники: Бурда, Шабанов, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль
Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Н.Волошин
Форварды: Кулач, Беседин, Супряга
Отметим, что с командой на сборы не полетели Александр Караваев, Илья Забарный, Илья Шкурин, Эрик Рамирес и Денис Попов. Сообщается, что остальные игроки первой команды присоединятся к подготовке позже, однако фамилии не называются.
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