Забарный, Караваев и еще три игрока основы не полетели с Динамо на сбор в Испанию

Сегодня,17 января для киевского "Динамо" начинается первый из трех зимний межсезонный сбор, который киевляне проведут в Испании, в провинции Аликанте, недалеко от городов Аликанте и Мурсия.

"Бело-синие" прибыли в аэропорт "Борисполь" ранним утром, вылет в Мурсию запланирован на 09:00.

На сбор в Испанию отправились следующие исполнители:

Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун

Защитники: Бурда, Шабанов, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Н.Волошин

Форварды: Кулач, Беседин, Супряга

Отметим, что с командой на сборы не полетели Александр Караваев, Илья Забарный, Илья Шкурин, Эрик Рамирес и Денис Попов. Сообщается, что остальные игроки первой команды присоединятся к подготовке позже, однако фамилии не называются.