Капинус: Буду делать все, чтобы Металлист 1925 побеждал

Новичок "Металлиста 1925" Дмитрий Капинус прокомментировал свой переход в харьковский клуб.

– Как у тебя появился вариант перейти в этот клуб или размышлял, стоит ли переходить, какие эмоции от перехода?

– Да, я думал над возможностью такого перехода еще прошлым летом. Но поскольку юношеской команде "Шахтера" предстояло сыграть в Юношеской лиге УЕФА, рассчитывали, если мы выйдем дальше, то я останусь. Мы не вышли, у меня появился вариант с арендой и я перешел в "Металлист 1925".

– Что для тебя значит этот переход? Какие цели, задачи ты ставишь перед собой на этот период, когда будешь играть в составе "Металлиста 1925"?

– Это большой скачок в развитии. Это взрослый футбол, во-первых. Здесь потребуется быстрее думать, быстрее принимать решения и все будет гораздо быстрее. Я рассчитываю прогрессировать, пытаться закрепиться в первой команде. И буду делать все, чтобы "Металлист 1925" побеждал.

– Валерий Кривенцов говорил, что одной из задач по тебе у тренерского штаба будет то, чтобы ты стал ключевым игроком в молодежной сборной. Какие у тебя амбиции в этом направлении?

– Меня однажды вызвал Руслан Ротань. Я был на сборах, выглядел что и как там. Мне сказали, чтобы пока присматривался, в будущем будем тебя больше подпускать. Я буду пытаться закрепиться в молодежной сборной тоже.

– Есть ли у тебя знакомые в "Металлисте 1925"?

– Да, по "Шахтеру" знаю Дмитрия Крыськива, мы вместе играли в дубле. В общем, более-менее я всех знаю, потому что играл в "Металлисте" около четырех лет назад. Так что примерно игроков знаю.

– Насчет тренерского штаба. Как ожидаешь работы с Валерием Кривенцовым и его ассистентами?

– Валерия Сергеевича я видел, когда он был тренером дубля "Шахтера", а я там был в команде U-19. Я видел, как он тренирует, понимаю его задачи и цели. С Александром Николаевичем тоже знаком. Он меня тренировал в команде U-16. Знаю весь тренерский штаб, – сказал Капинус.