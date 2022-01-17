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Капинус: Буду делать все, чтобы Металлист 1925 побеждал

Премьер-лига
(3 голосов)

Защитник рассказал о своем переходе в харьковский клуб

Капинус: Буду делать все, чтобы Металлист 1925 побеждал

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

Новичок "Металлиста 1925" Дмитрий Капинус прокомментировал свой переход в харьковский клуб.

Как у тебя появился вариант перейти в этот клуб или размышлял, стоит ли переходить, какие эмоции от перехода?

– Да, я думал над возможностью такого перехода еще прошлым летом. Но поскольку юношеской команде "Шахтера" предстояло сыграть в Юношеской лиге УЕФА, рассчитывали, если мы выйдем дальше, то я останусь. Мы не вышли, у меня появился вариант с арендой и я перешел в "Металлист 1925".

– Что для тебя значит этот переход? Какие цели, задачи ты ставишь перед собой на этот период, когда будешь играть в составе "Металлиста 1925"?

– Это большой скачок в развитии. Это взрослый футбол, во-первых. Здесь потребуется быстрее думать, быстрее принимать решения и все будет гораздо быстрее. Я рассчитываю прогрессировать, пытаться закрепиться в первой команде. И буду делать все, чтобы "Металлист 1925" побеждал.

Валерий Кривенцов говорил, что одной из задач по тебе у тренерского штаба будет то, чтобы ты стал ключевым игроком в молодежной сборной. Какие у тебя амбиции в этом направлении?

– Меня однажды вызвал Руслан Ротань. Я был на сборах, выглядел что и как там. Мне сказали, чтобы пока присматривался, в будущем будем тебя больше подпускать. Я буду пытаться закрепиться в молодежной сборной тоже.

Есть ли у тебя знакомые в "Металлисте 1925"?

– Да, по "Шахтеру" знаю Дмитрия Крыськива, мы вместе играли в дубле. В общем, более-менее я всех знаю, потому что играл в "Металлисте" около четырех лет назад. Так что примерно игроков знаю.

Насчет тренерского штаба. Как ожидаешь работы с Валерием Кривенцовым и его ассистентами?

– Валерия Сергеевича я видел, когда он был тренером дубля "Шахтера", а я там был в команде U-19. Я видел, как он тренирует, понимаю его задачи и цели. С Александром Николаевичем тоже знаком. Он меня тренировал в команде U-16. Знаю весь тренерский штаб, – сказал Капинус.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Дмитрий Капинус
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Источник:
Металлист 1925

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Комментарии (2)
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gano29
17.01.2022 в 11:07
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Харьковчанин (Харків)
17.01.2022 в 10:08
Удачі!
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