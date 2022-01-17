Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калитвинцев не прибыл на первую тренировку Десны после отпуска
Теперь ждем реакцию "северян"
Фото: ФК Десна
В воскресенье, 16 января, футболисты "Десны" вышли из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона.
Как сообщает Footboom, под руководством Александра Рябоконя собрались не все игроки. Полузащитник Владислав Калитвинцев так и не появился в лагере черниговского клуба, пропустив первую тренировку команды.
Ранее президент "Десны" Владислав Левин заявлял, что ждет футболиста 16 января на тренировке команды.
Напомним, Калитвинцев решил покинуть "северян" из-за задолженности по зарплате, но клуб не пошел навстречу игроку и соглашение не было расторгнуто. Хавбек перешел в "Александрию", с которой сейчас тренируется, однако его пока не могут заявить, пока он не разорвет соглашение с "Десной".
Популярное сейчас
- Черноморец подписал болгарского форварда, Коноплянка ищет новую команду. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- У Миколенко будет новый тренер, Коноплянка уходит из Шахтера. Главные новости за 16 января
- Серия А. Аталанта - Интер 0:0. Индзаги как Конте
- Жена украинского футболиста из клуба УПЛ погибла в трагическом ДТП под Одессой
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО
Новости по теме
- 23:36 Украинские Директор Александрии: Мы еще не заявили Калитвинцева, он официально работает в Десне
- 18:51 Украинские Президент Десны: Произошел казус. Считаем, что Калитвинцев должен появиться у нас в клубе 16 января
- 17:00 Украинские Дело Калитвинцева. Юрист рассказал, в каких случаях футболист может разорвать контракт с клубом