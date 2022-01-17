Калитвинцев не прибыл на первую тренировку Десны после отпуска

В воскресенье, 16 января, футболисты "Десны" вышли из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона.

Как сообщает Footboom, под руководством Александра Рябоконя собрались не все игроки. Полузащитник Владислав Калитвинцев так и не появился в лагере черниговского клуба, пропустив первую тренировку команды.

Ранее президент "Десны" Владислав Левин заявлял, что ждет футболиста 16 января на тренировке команды.

Напомним, Калитвинцев решил покинуть "северян" из-за задолженности по зарплате, но клуб не пошел навстречу игроку и соглашение не было расторгнуто. Хавбек перешел в "Александрию", с которой сейчас тренируется, однако его пока не могут заявить, пока он не разорвет соглашение с "Десной".