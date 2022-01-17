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Калитвинцев не прибыл на первую тренировку Десны после отпуска

Премьер-лига
(1 голосов)

Теперь ждем реакцию "северян"

Калитвинцев не прибыл на первую тренировку Десны после отпуска

Фото: ФК Десна

Новина українською

В воскресенье, 16 января, футболисты "Десны" вышли из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона.

Как сообщает Footboom, под руководством Александра Рябоконя собрались не все игроки. Полузащитник Владислав Калитвинцев так и не появился в лагере черниговского клуба, пропустив первую тренировку команды.

Ранее президент "Десны" Владислав Левин заявлял, что ждет футболиста 16 января на тренировке команды.

Напомним, Калитвинцев решил покинуть "северян" из-за задолженности по зарплате, но клуб не пошел навстречу игроку и соглашение не было расторгнуто. Хавбек перешел в "Александрию", с которой сейчас тренируется, однако его пока не могут заявить, пока он не разорвет соглашение с "Десной".

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) ФК Александрия
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Источник:
Footboom

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Комментарии (5)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.01.2022 в 11:10
Правильно зробив. З шахраями тільки так.
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gano29
17.01.2022 в 11:07
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.01.2022 в 10:19
Не платите, то отпустите! Зачем эта тягомотина, дайте человеку поиграть! Нормальный же игрок!
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Onside (Чернігів)
17.01.2022 в 10:28
Хай Олександрія платить відступні тоді відпустять. Він не мав права починати перемовини поки розірвання контракту не завершено. А так якщо не домовляться йому заслужений бан на пів року, а Олександрії заслужений бан на 2 трансферних вікна. А то надумали схемач щоб не платити Десні 500 000 долярів.
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-1
KadimXa (Харьков)
17.01.2022 в 10:57
А какой бан и сколько штрафа должна получить Десна,ща то что зарплату не платит?
+1
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