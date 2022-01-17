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Стало известно, почему Динамо отправилось в Испанию без нескольких игроков основы

Премьер-лига
(1 голосов)

Скорее всего, эти игроки присоединятся уже во время второго сбора

Стало известно, почему Динамо отправилось в Испанию без нескольких игроков основы

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня,17 января киевское "Динамо" отправилось на свой первый зимний тренировочный сбор, который пройдет в Испании с 17 по 27 января.

В списке футболистов, отправившихся с командой, не оказалось нескольких игроков основы. Так, не полетели в Испанию Александр Караваев, Илья Забарный, Илья Шкурин, Эрик Рамирес и Денис Попов.

Как сообщает Динамомания, накануне у Караваева, Забарного и Шкурина был диагностирован коронавирус, который помешает им принять участие в первом сборе.

Отмечается, что несмотря на несмотря на информацию официального сайта киевлян, сегодня в аэропорту не был замечен Богдан Леднев. Вероятнее всего, он также сдал положительный тест на коронавирус.

Что же касается Рамиреса, то нападающий готовится к двум ближайшим матчам свой национальной сборной Венесуэлы, которые пройдут 29 января и 2 февраля. Денис Попов продолжает реабилитацию после своей травмы, полученной в первом официальном матче сезона.

Вероятнее всего, все эти футболисты присоединятся к команде уже во время второго тренировочного сбора, который пройдет в Турции.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (2)
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gano29
17.01.2022 в 11:06
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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royalstas (Вінниця)
17.01.2022 в 10:51
Шановні редактори! Сайт при оновлені (F5) перекидає на російськомовну версію. FIX THIS PLEASE! Уже просто дістало постійно переходити на україномовну версію....
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