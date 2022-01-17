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Стало известно, почему Динамо отправилось в Испанию без нескольких игроков основы
Скорее всего, эти игроки присоединятся уже во время второго сбора
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня,17 января киевское "Динамо" отправилось на свой первый зимний тренировочный сбор, который пройдет в Испании с 17 по 27 января.
В списке футболистов, отправившихся с командой, не оказалось нескольких игроков основы. Так, не полетели в Испанию Александр Караваев, Илья Забарный, Илья Шкурин, Эрик Рамирес и Денис Попов.
Как сообщает Динамомания, накануне у Караваева, Забарного и Шкурина был диагностирован коронавирус, который помешает им принять участие в первом сборе.
Отмечается, что несмотря на несмотря на информацию официального сайта киевлян, сегодня в аэропорту не был замечен Богдан Леднев. Вероятнее всего, он также сдал положительный тест на коронавирус.
Что же касается Рамиреса, то нападающий готовится к двум ближайшим матчам свой национальной сборной Венесуэлы, которые пройдут 29 января и 2 февраля. Денис Попов продолжает реабилитацию после своей травмы, полученной в первом официальном матче сезона.
Вероятнее всего, все эти футболисты присоединятся к команде уже во время второго тренировочного сбора, который пройдет в Турции.
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