Костышин возглавит зарубежный клуб

Украинский наставник Руслан Костышин вернется к тренерской работе.

В ближайшее время он будет объявлен главным тренером клуба "Аксу" из Казахстана, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем Telegram-канале. Согласно данным источника, специалист уже едет в Павлодар из Астаны.

Ранее Костышин подтвердил интерес неназванного клуба из Казахстана к своей персоне, однако отметил, что решил пока отказаться от предложения.

К слову, "Аксу", является дебютантом элитного дивизиона чемпионата Казахстана.

Напомним, что, несмотря на отставку из "Колоса", он продолжает работать в системе клуба. Руслан Костышин работал главным тренером ковалевской команды с 2014 года. Специалист поднял "Колос" с аматорского уровня до участия в еврокубках.