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Костышин возглавит зарубежный клуб

Премьер-лига
(2 голосов)

Экс-тренер "Колоса" нашел себе новый клуб

Костышин возглавит зарубежный клуб

Фото: ФК Колос

Новина українською

Украинский наставник Руслан Костышин вернется к тренерской работе.

В ближайшее время он будет объявлен главным тренером клуба "Аксу" из Казахстана, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем Telegram-канале. Согласно данным источника, специалист уже едет в Павлодар из Астаны.

Ранее Костышин подтвердил интерес неназванного клуба из Казахстана к своей персоне, однако отметил, что решил пока отказаться от предложения.

К слову, "Аксу", является дебютантом элитного дивизиона чемпионата Казахстана.

Напомним, что, несмотря на отставку из "Колоса", он продолжает работать в системе клуба. Руслан Костышин работал главным тренером ковалевской команды с 2014 года. Специалист поднял "Колос" с аматорского уровня до участия в еврокубках.

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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Комментарии (2)
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Андрейка Королевский (Харьков)
17.01.2022 в 12:48
Эвертон?
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avatar
alex.belogubko (одесса)
17.01.2022 в 12:36
Бери Коноплянко--усиление
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