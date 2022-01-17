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Костышин возглавит зарубежный клуб
Экс-тренер "Колоса" нашел себе новый клуб
Фото: ФК Колос
Украинский наставник Руслан Костышин вернется к тренерской работе.
В ближайшее время он будет объявлен главным тренером клуба "Аксу" из Казахстана, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем Telegram-канале. Согласно данным источника, специалист уже едет в Павлодар из Астаны.
Ранее Костышин подтвердил интерес неназванного клуба из Казахстана к своей персоне, однако отметил, что решил пока отказаться от предложения.
К слову, "Аксу", является дебютантом элитного дивизиона чемпионата Казахстана.
Напомним, что, несмотря на отставку из "Колоса", он продолжает работать в системе клуба. Руслан Костышин работал главным тренером ковалевской команды с 2014 года. Специалист поднял "Колос" с аматорского уровня до участия в еврокубках.
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