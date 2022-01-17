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Новичок Шахтера: В Украине очень холодно, но к этому я адаптируюсь
Бразильский защитник рассказал о переходе в донецкий клуб
Фото: ФК Шахтер Донецк
Новичок донецкого "Шахтера" Винисиус Тобиас в комментарии для Футбол NEWS прокомментировал свой трансфер в украинский клуб.
"Честно говоря, еще до перехода я выучил всех игроков "Шахтера", но ни с одним из бразильцев на поле не пересекался. Фантастический клуб и великие игроки. Также отмечу прекрасного тренера, работать с которым будет фантастикой.
Я играю на правом фланге, как и Тете. Он фантастический игрок. Играть с ним, как и с Додо, очень классно. Это поможет мне адаптироваться и прогрессировать быстрее. В Украине очень холодно, но к этому, думаю, я адаптируюсь", - подытожил Тобиас.
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