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Новичок Шахтера: В Украине очень холодно, но к этому я адаптируюсь

Премьер-лига
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Бразильский защитник рассказал о переходе в донецкий клуб

Новичок Шахтера: В Украине очень холодно, но к этому я адаптируюсь

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Новичок донецкого "Шахтера" Винисиус Тобиас в комментарии для Футбол NEWS прокомментировал свой трансфер в украинский клуб.

"Честно говоря, еще до перехода я выучил всех игроков "Шахтера", но ни с одним из бразильцев на поле не пересекался. Фантастический клуб и великие игроки. Также отмечу прекрасного тренера, работать с которым будет фантастикой.

Я играю на правом фланге, как и Тете. Он фантастический игрок. Играть с ним, как и с Додо, очень классно. Это поможет мне адаптироваться и прогрессировать быстрее. В Украине очень холодно, но к этому, думаю, я адаптируюсь", - подытожил Тобиас.

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В статье: Шахтер (Донецк) Винисиус Тобиас
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Источник:
Футбол NEWS

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