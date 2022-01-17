Новичок Шахтера: В Украине очень холодно, но к этому я адаптируюсь

Новичок донецкого "Шахтера" Винисиус Тобиас в комментарии для Футбол NEWS прокомментировал свой трансфер в украинский клуб.

"Честно говоря, еще до перехода я выучил всех игроков "Шахтера", но ни с одним из бразильцев на поле не пересекался. Фантастический клуб и великие игроки. Также отмечу прекрасного тренера, работать с которым будет фантастикой.

Я играю на правом фланге, как и Тете. Он фантастический игрок. Играть с ним, как и с Додо, очень классно. Это поможет мне адаптироваться и прогрессировать быстрее. В Украине очень холодно, но к этому, думаю, я адаптируюсь", - подытожил Тобиас.