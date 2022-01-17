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Заря расторгла контракт с легионером

Премьер-лига
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Македонец покидает луганский клуб

Заря расторгла контракт с легионером

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

"Заря" сообщила о прекращении сотрудничества с защитником Агроном Руфати.

Луганский клуб и футболист разорвали соглашение по обоюдному согласию. 22-летний македонец присоединился к "Заре" в сентябре 2020 года. За это время он провел 16 матчей и отметился одной результативной передачей.

В составе сборной Македонии играл за разные возрастные категории. Последней национальной командой была Ю-21 за которую он провёл 8 матчей и забил 1 гол.

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В статье: Заря (Луганск) Агрон Руфати
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Источник:
ФК Заря Луганск

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