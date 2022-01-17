Игроки Мариуполя вышли из отпуска и начали проходить медосмотр

Сегодня, 17-го января, "Мариуполь" вышел из отпуска. Подготовка началась с углубленного медицинского осмотра в одной из клиник центра "Код Здоровья".

Футболисты проходят обследование у профильных врачей, сдают необходимые анализы, а также делают УЗИ сердца и внутренних органов. Полученные результаты анализируются профильными специалистами и медицинским штабом команды и, если нет никаких противопоказаний, футболист допускается к тренировочному процессу.

Медицинский осмотр производится в два этапа. Сегодня клинику посетили 14 игроков: Турбаевский, Жук, Стасюк, Меличенко, Удод, Чех, Мишнев, Топалов, Петерман, Хромей, Шостак, Плакса, Вьюнник и Свитюха.

Вторая группа пройдет медобследование завтра. После медосмотра азовцы приступят непосредственно к тренировкам.