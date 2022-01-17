  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Травма помешала Попову переехать в чемпионат Франции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Травма помешала Попову переехать в чемпионат Франции

Премьер-лига
(1 голосов)

Денис мог покинуть летом столичный клуб

Травма помешала Попову переехать в чемпионат Франции

Скриншот: YouTube-канал pressing

Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов рассказал, что у него было предложение от французского клуба в начале текущего сезона.

"У меня было предложение, но я получил травму. Было предложение из Франции, хорошая команда. Об этом я уже узнал после того, как получил травму.

Это была официальная бумага от клуба. Ну что я сделаю? Так сложилось. Если бы было все хорошо, возможно, и переехал бы", - сказал Попов в интервью YouTube-канала pressing.

Напомним, в текущем сезоне 22-летний Попов принял участие в одном матче, в котором как раз и травмировал переднюю крестообразную связку, после чего вылетел на полгода.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
YouTube-канал pressing

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Savage0059 (Kyiv)
17.01.2022 в 15:26
Суркис: "Мы не получали официальных предложений по Попову" (©2019).Попов: "Было предложение из Франции" (©2021).Я так понял, что обращение было на факс Попова?
Ответить
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
17.01.2022 в 15:18
Куда бы ты поехал, если тебя даже не курсанули.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...