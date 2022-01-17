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Травма помешала Попову переехать в чемпионат Франции
Денис мог покинуть летом столичный клуб
Скриншот: YouTube-канал pressing
Защитник "Динамо" Денис Попов рассказал, что у него было предложение от французского клуба в начале текущего сезона.
"У меня было предложение, но я получил травму. Было предложение из Франции, хорошая команда. Об этом я уже узнал после того, как получил травму.
Это была официальная бумага от клуба. Ну что я сделаю? Так сложилось. Если бы было все хорошо, возможно, и переехал бы", - сказал Попов в интервью YouTube-канала pressing.
Напомним, в текущем сезоне 22-летний Попов принял участие в одном матче, в котором как раз и травмировал переднюю крестообразную связку, после чего вылетел на полгода.
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