Травма помешала Попову переехать в чемпионат Франции

Защитник "Динамо" Денис Попов рассказал, что у него было предложение от французского клуба в начале текущего сезона.

"У меня было предложение, но я получил травму. Было предложение из Франции, хорошая команда. Об этом я уже узнал после того, как получил травму. Это была официальная бумага от клуба. Ну что я сделаю? Так сложилось. Если бы было все хорошо, возможно, и переехал бы", - сказал Попов в интервью YouTube-канала pressing.

Напомним, в текущем сезоне 22-летний Попов принял участие в одном матче, в котором как раз и травмировал переднюю крестообразную связку, после чего вылетел на полгода.