Динамо прибыло на первый тренировочный сбор в Испанию

Делегация киевского"Динамо" удачно приземлилась в аэропорту Мурсии.

Полет из Борисполя занял почти четыре часа. Испанский город встретил гостей из Украины солнечной погодой и комфортными 15 градусами выше нуля.

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После непродолжительного переезда в отель"бело-синие" отдохнут, а уже на 19:00 по киевскому времени у команды запланирована первая тренировка на сборе.

На вторник, 18 января, в графике"Динамо" две полноценные тренировки.