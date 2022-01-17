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Динамо прибыло на первый тренировочный сбор в Испанию

Премьер-лига
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Вечером у киевлян запланирована первая тренировка

Динамо прибыло на первый тренировочный сбор в Испанию

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Делегация киевского"Динамо" удачно приземлилась в аэропорту Мурсии.

Полет из Борисполя занял почти четыре часа. Испанский город встретил гостей из Украины солнечной погодой и комфортными 15 градусами выше нуля.

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После непродолжительного переезда в отель"бело-синие" отдохнут, а уже на 19:00 по киевскому времени у команды запланирована первая тренировка на сборе.

На вторник, 18 января, в графике"Динамо" две полноценные тренировки.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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