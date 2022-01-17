Не полетел на сборы. Основной хавбек Зари зимой может сменить клуб

Полузащитник “ Зари ” Артём Громов зимой может сменить клуб.

Как сообщает сайт zaryalg.com, у игрока есть предложения и он хочет сменить обстановку. По этой причине Громов не полетел на сборы с “Зарёй” и переведён в дубль.

Сейчас на игрока претендуют один клуб из УПЛ и клуб из Восточной Европы, которые готовы предложить футболисту выгодные условия. А вот “Заря”, судя по всему, может лишиться одного из своих ключевых исполнителей.

Напомним, что в нынешнем сезоне 32-летний Громов отметился одним голом в 14-ти встречах за “Зарю” в УПЛ.