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Не полетел на сборы. Основной хавбек Зари зимой может сменить клуб
У Артема Громова есть хорошие предложения от других клубов
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Полузащитник “
Как сообщает сайт zaryalg.com, у игрока есть предложения и он хочет сменить обстановку. По этой причине Громов не полетел на сборы с “Зарёй” и переведён в дубль.
Сейчас на игрока претендуют один клуб из УПЛ и клуб из Восточной Европы, которые готовы предложить футболисту выгодные условия. А вот “Заря”, судя по всему, может лишиться одного из своих ключевых исполнителей.
Напомним, что в нынешнем сезоне 32-летний Громов отметился одним голом в 14-ти встречах за “Зарю” в УПЛ.
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