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Не полетел на сборы. Основной хавбек Зари зимой может сменить клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

У Артема Громова есть хорошие предложения от других клубов

Не полетел на сборы. Основной хавбек Зари зимой может сменить клуб

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Полузащитник “Зари” Артём Громов зимой может сменить клуб.

Как сообщает сайт zaryalg.com, у игрока есть предложения и он хочет сменить обстановку. По этой причине Громов не полетел на сборы с “Зарёй” и переведён в дубль.

Сейчас на игрока претендуют один клуб из УПЛ и клуб из Восточной Европы, которые готовы предложить футболисту выгодные условия. А вот “Заря”, судя по всему, может лишиться одного из своих ключевых исполнителей.

Напомним, что в нынешнем сезоне 32-летний Громов отметился одним голом в 14-ти встречах за “Зарю” в УПЛ.

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов
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Источник:
zaryalg.com

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Комментарии (2)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
17.01.2022 в 17:20
Заря дно раньше болел за них,а теперь довели клуб до ручки с.ки
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Zanregent (Бухарест)
17.01.2022 в 16:55
Черноморец?
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