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Сабо: У Миная слабенькие футболисты, и тренер с этим ничего не сделает
Йожеф Йожефович скептически оценивает шансы Владимира Шарана спасти команду
Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины, известный эксперт Йожеф Сабо оценил шансы нового главного тренера "
"Я очень болею за Шарана потому что он был моим игроком. Он очень хороший тренер. Я разговаривал с Шараном, несколько раз ездил к нему в Александрию, когда он там работал.
Я смотрел несколько игр "Миная", когда пришел Леонов. Там слабенькие футболисты во всех отношениях, и тренер с этим ничего не сделает. Он подтянет их физически, если это возможно, наладит игровую дисциплину, но результат давать нечем. Игроки "Миная" не видят друг друга, голова у них внизу. С этим составом они далеко не пойдут", — считает Сабо.
Напомним, что первую часть сезона "Минай" завершил на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.
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