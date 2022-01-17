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Сабо: У Миная слабенькие футболисты, и тренер с этим ничего не сделает

Премьер-лига
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Йожеф Йожефович скептически оценивает шансы Владимира Шарана спасти команду

Сабо: У Миная слабенькие футболисты, и тренер с этим ничего не сделает

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины, известный эксперт Йожеф Сабо оценил шансы нового главного тренера "Миная" Владимира Шарана добиться успехов вместе с командой.

"Я очень болею за Шарана потому что он был моим игроком. Он очень хороший тренер. Я разговаривал с Шараном, несколько раз ездил к нему в Александрию, когда он там работал.

Я смотрел несколько игр "Миная", когда пришел Леонов. Там слабенькие футболисты во всех отношениях, и тренер с этим ничего не сделает. Он подтянет их физически, если это возможно, наладит игровую дисциплину, но результат давать нечем. Игроки "Миная" не видят друг друга, голова у них внизу. С этим составом они далеко не пойдут", — считает Сабо.

Напомним, что первую часть сезона "Минай" завершил на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.

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В статье: Владимир Шаран Йожеф Сабо ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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