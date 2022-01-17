Сабо: У Миная слабенькие футболисты, и тренер с этим ничего не сделает

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины, известный эксперт Йожеф Сабо оценил шансы нового главного тренера " Миная " Владимира Шарана добиться успехов вместе с командой.

"Я очень болею за Шарана потому что он был моим игроком. Он очень хороший тренер. Я разговаривал с Шараном, несколько раз ездил к нему в Александрию, когда он там работал.

Я смотрел несколько игр "Миная", когда пришел Леонов. Там слабенькие футболисты во всех отношениях, и тренер с этим ничего не сделает. Он подтянет их физически, если это возможно, наладит игровую дисциплину, но результат давать нечем. Игроки "Миная" не видят друг друга, голова у них внизу. С этим составом они далеко не пойдут", — считает Сабо.