Президент Вереса: Сегодня наш бюджет – 70 млн гривен

Президент ровенского " Вереса " Иван Надеин рассказал о трансферных планах команды и роли Вячеслава Шевчука в клубе.

"Мы обсудили, что увеличиваем бюджет на 5 млн гривен еще в этом году, чтобы пригласить двух высококачественных игроков. Также планируем подписание еще трех молодых игроков на перспективу, которые помогут нам через год или два. Не знаю, какой бюджет у других клубов, но все точно могут посмотреть, какой бюджет у "Вереса". У нас открыта публичная информация, и все отчеты тоже публичны.

Сегодня наш бюджет – 70 млн гривен. Мы начинали с 65 млн, а на последнем наблюдательном совете увеличили его еще на 5 млн для дополнительных трансферов. Мы понимаем, что нам нужно усилить состав.

У Шевчука есть три ключевых блока направлений. Во-первых, это вертикаль детско-юношеского футбола, U-19 и первой команды. Мы должны вырастить игроков для первой команды. Второе, и ключевое, это трансферы. Нам нужна возможность заработать на трансферах, брать игроков, которых мы сможем воспитать, добавить им мастерства, продать и получить доход. Третье – это публичность. Шевчук является амбассадором клуба, который имеет очень большой авторитет в футбольном и медиасообществе, и может представлять клуб, быть его бренд-амбассадором", — сказал Надеин.