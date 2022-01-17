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Президент Вереса: Сегодня наш бюджет – 70 млн гривен

Премьер-лига
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Иван Надеин рассказал о деньгах, комплектации команды и Вячеславе Шевчуке

Президент Вереса: Сегодня наш бюджет – 70 млн гривен

nkveres.com

Новина українською

Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин рассказал о трансферных планах команды и роли Вячеслава Шевчука в клубе.

"Мы обсудили, что увеличиваем бюджет на 5 млн гривен еще в этом году, чтобы пригласить двух высококачественных игроков. Также планируем подписание еще трех молодых игроков на перспективу, которые помогут нам через год или два. Не знаю, какой бюджет у других клубов, но все точно могут посмотреть, какой бюджет у "Вереса". У нас открыта публичная информация, и все отчеты тоже публичны.

Сегодня наш бюджет – 70 млн гривен. Мы начинали с 65 млн, а на последнем наблюдательном совете увеличили его еще на 5 млн для дополнительных трансферов. Мы понимаем, что нам нужно усилить состав.

У Шевчука есть три ключевых блока направлений. Во-первых, это вертикаль детско-юношеского футбола, U-19 и первой команды. Мы должны вырастить игроков для первой команды. Второе, и ключевое, это трансферы. Нам нужна возможность заработать на трансферах, брать игроков, которых мы сможем воспитать, добавить им мастерства, продать и получить доход. Третье – это публичность. Шевчук является амбассадором клуба, который имеет очень большой авторитет в футбольном и медиасообществе, и может представлять клуб, быть его бренд-амбассадором", — сказал Надеин.

Напомним, что первую часть сезона в УПЛ ровенский клуб завершил на 9 месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
ТК Футбол

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