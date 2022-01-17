Премьер-лига
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И с Карпатами в том числе. Известны 5 соперников Мариуполя на турецком сборе
Азовцы начинают подготовку к весенней части сезона
Фото: ФК Мариуполь
Как уже сообщалось ранее,
Также клуб определился с еще двумя соперниками на сборе в Турции. 6-го февраля азовская команда сыграет с Силексом (Северная Македония), 19-го числа – с Карпатами из Львова.
Таким образом, на данный момент известны уже 5 спарринг-партнеров Маруиполя.
- 29.01.2022 Мариуполь - Вождовац (Белград, Сербия)
- 02.02.2022 Мариуполь - Широки Бриег (Босния и Герцеговина)
- 06.02.2022 Мариуполь - Силекс (Северная македония)
- 14.02.2022 Мариуполь - Астана (Казахстан)
- 19.02.2022 Мариуполь – Карпаты (Львов)
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Источник:ФК Мариуполь
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