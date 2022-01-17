И с Карпатами в том числе. Известны 5 соперников Мариуполя на турецком сборе

Как уже сообщалось ранее, Мариуполь вышел из отпуска , а игроки начали проходить плановый медосмотр.

Также клуб определился с еще двумя соперниками на сборе в Турции. 6-го февраля азовская команда сыграет с Силексом (Северная Македония), 19-го числа – с Карпатами из Львова.

Таким образом, на данный момент известны уже 5 спарринг-партнеров Маруиполя.