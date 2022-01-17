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Официально. Верес подписал защитника сборной Армении

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Жирайр Маргарян продолжит карьеру в Украине

Официально. Верес подписал защитника сборной Армении

nkveres.com

Новина українською

"Верес" официально объявил о подписании контракта с 24-летним армянским защитником Жирайром Маргаряном.

Соглашение сторон рассчитано на 3 года.

В своей новой команде Жирайр взял себе №3.

До недавнего момента Маргарян защищал цвета "Арарата". В текущем сезоне провел за "Арарат" 23 матча во всех турнирах, где отдал 7 результативных передач.

Также в активе игрока 2 матча за национальную сборную Армении (против Германии и Северной Македонии) и 7 матчей за команду Армении U21.

Ориентировочная стоимость футболиста по версии Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.

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В статье: Верес (Ровно) Жирайр Маргарян
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (4)
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Brian Cohen (Днепр)
17.01.2022 в 17:21
Наверное за взятку)
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SoLoMoN1607 (N .K)
17.01.2022 в 17:09
Самый лучший из армян это Жирайр Маргарян
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Stihl Kindermann (Gonduras)
17.01.2022 в 17:22
Жирайр долго выговаривать, Генрих легче,Мхитарян
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SoLoMoN1607 (N .K)
17.01.2022 в 17:33
Я это в шутку сказал на самом деле желаю Вересу удачи, это одна из команд за которую не стыдно
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