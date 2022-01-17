Официально. Верес подписал защитника сборной Армении

" Верес " официально объявил о подписании контракта с 24-летним армянским защитником Жирайром Маргаряном.

Соглашение сторон рассчитано на 3 года.

В своей новой команде Жирайр взял себе №3.

До недавнего момента Маргарян защищал цвета "Арарата". В текущем сезоне провел за "Арарат" 23 матча во всех турнирах, где отдал 7 результативных передач.

Также в активе игрока 2 матча за национальную сборную Армении (против Германии и Северной Македонии) и 7 матчей за команду Армении U21.

Ориентировочная стоимость футболиста по версии Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.