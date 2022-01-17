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Официально. Верес подписал защитника сборной Армении
Жирайр Маргарян продолжит карьеру в Украине
nkveres.com
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Соглашение сторон рассчитано на 3 года.
В своей новой команде Жирайр взял себе №3.
До недавнего момента Маргарян защищал цвета "Арарата". В текущем сезоне провел за "Арарат" 23 матча во всех турнирах, где отдал 7 результативных передач.
Также в активе игрока 2 матча за национальную сборную Армении (против Германии и Северной Македонии) и 7 матчей за команду Армении U21.
Ориентировочная стоимость футболиста по версии Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.
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