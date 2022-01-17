Президент Десны: Постараемся урегулировать вопрос с трансферным баном и долгом перед Димой более лояльно, чем штраф за 5 лет

Президент " Десны " Владимир Левин высказался о трансферном бане, который был наложен на клуб из-за долга более 400 тысяч долларов перед румынским легионером Константином Дима.

– Подобрали футболистов, которые нам необходимы. В том числе и аренды. Но сейчас мы решаем вопрос с трансферным баном. Если мы его сейчас не решим – каждый игрок у нас будет на счету.

- Есть продвижения в этом вопросе?

– Представители футболиста Димы не выходили – ни адвокат, ни агент. Нужно просто желание самого игрока урегулировать этот вопрос. Уже решение УЕФА есть, по которому "Десна" должна выплатить зарплату за следующие 5 лет.

Мы думаем, что поскольку у нас была неуплата только за 3 месяца, мы урегулируем этот вопрос более лояльно, чем штраф за 5 лет, который выставили нам.