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Президент Десны: Постараемся урегулировать вопрос с трансферным баном и долгом перед Димой более лояльно, чем штраф за 5 лет

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Пока что никаких подвижек в данном деле нет

Президент Десны: Постараемся урегулировать вопрос с трансферным баном и долгом перед Димой более лояльно, чем штраф за 5 лет

Новина українською

Президент "Десны" Владимир Левин высказался о трансферном бане, который был наложен на клуб из-за долга более 400 тысяч долларов перед румынским легионером Константином Дима.

– Подобрали футболистов, которые нам необходимы. В том числе и аренды. Но сейчас мы решаем вопрос с трансферным баном. Если мы его сейчас не решим – каждый игрок у нас будет на счету.

- Есть продвижения в этом вопросе?

– Представители футболиста Димы не выходили – ни адвокат, ни агент. Нужно просто желание самого игрока урегулировать этот вопрос. Уже решение УЕФА есть, по которому "Десна" должна выплатить зарплату за следующие 5 лет.

Мы думаем, что поскольку у нас была неуплата только за 3 месяца, мы урегулируем этот вопрос более лояльно, чем штраф за 5 лет, который выставили нам.

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В статье: Десна (Чернигов) Владимир Левин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Morphyk7 (Черновцы)
17.01.2022 в 19:22
А Дима типа тупой и согласиться на компенсацию за 3 месяца вместо 5 лет... В десне наивные ребята что ли
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Plagin (Prad)
17.01.2022 в 19:20
Молодці, це вам мабудь за Калитвинцева.
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