Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Десны: Постараемся урегулировать вопрос с трансферным баном и долгом перед Димой более лояльно, чем штраф за 5 лет
Пока что никаких подвижек в данном деле нет
Президент "
– Подобрали футболистов, которые нам необходимы. В том числе и аренды. Но сейчас мы решаем вопрос с трансферным баном. Если мы его сейчас не решим – каждый игрок у нас будет на счету.
- Есть продвижения в этом вопросе?
– Представители футболиста Димы не выходили – ни адвокат, ни агент. Нужно просто желание самого игрока урегулировать этот вопрос. Уже решение УЕФА есть, по которому "Десна" должна выплатить зарплату за следующие 5 лет.
Мы думаем, что поскольку у нас была неуплата только за 3 месяца, мы урегулируем этот вопрос более лояльно, чем штраф за 5 лет, который выставили нам.
Популярное сейчас
- Дело уже даже не в тесте на COVID-19. Малиновский пропустит несколько матчей
- Заря расторгла контракт с легионером
- Мечта Ахметова, приведшая к неудаче. Коноплянка не показал в Шахтере ни амбиций, ни желания
- Жена украинского футболиста из клуба УПЛ погибла в трагическом ДТП под Одессой
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО
Новости по теме
- 18:51 Украинские Президент Десны: Произошел казус. Считаем, что Калитвинцев должен появиться у нас в клубе 16 января
- 00:14 Украинские Президент Десны: Если не сможем урегулировать вопрос с долгами, то до конца года будем играть в том составе, который есть
- 10:36 Украинские У Десны снова проблемы. Команда теряет лидеров, а экс-игрок требует 400 тысяч