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Вантух: Я человек скромный, мне в новом коллективе нужно время, чтобы себя раскрыть
Защитник Динамо отправился в очередную аренду
scdnipro1.com.ua
Новичок "Днепра-1" Роман Вантух, который
— Роман, какие ощущения в новой команде?
— Чувства хорошие. Я очень обрадовался, когда узнал такое предложение продолжения карьеры в днепровском клубе. Рад быть здесь и с новыми эмоциями, энтузиазмом начну готовиться к весенней части сезона.
— Кажется, что раньше уже были слухи о том, что ты мог оказаться в "Днепре-1".
— Да, это было после того, как я играл за донецкий "Олимпик". Тогда были разговоры о переходе в "Днепр-1", но жизнь так сложилась, что я перешел в "Александрию", а в составе днепрян оказался только сейчас.
— Расскажи, пожалуйста, о начале своей карьеры.
— Начинал заниматься футболом во Львове, а после завершения школы поехал на осмотр в "Динамо", где задержался на несколько лет. Дальше серьезным толчком в карьере стала аренда в "Олимпике", ведь я уже стремился проверить свои силы во взрослом футболе и просил тогда агента, чтобы он мне нашел такой вариант. Было предложение от "Олимпика", куда я поехал на просмотр, остался там и для меня это был ключевой период в карьере, потому что хорошо себя проявил и дальше уже было несколько вариантов по переходам. Следующим клубом стала "Александрия", которая также дала мне многое в футбольной жизни, и вот теперь я уже оказался в днепровском клубе.
— Когда ты играл еще за "Олимпик", то говорил в интервью, что тяжело адаптируешься к большим городам. С тех пор что-то уже изменилось?
– Да. Когда взрослеешь, то относишься к этому иначе. Теперь уже с этим проще. Просто я человек скромный, поэтому мне в новом коллективе нужно время, чтобы себя раскрыть. Но сейчас я уже стал старше, и поэтому мне уже легче будет адаптироваться. Тем более что я многих ребят из "Днепра-1" знаю лично, поэтому не думаю, что будут какие-то проблемы с адаптацией в команде.
— Общался ли уже с главным тренером?
— Мы говорили по телефону буквально неделю назад, и тогда он мне говорил общие вещи, а сегодня пока только поздоровались, а личное общение думаю, будет еще впереди.
— "Днепр-1" успешно провел первую часть сезона. Как считаешь, сумеешь сразу заиграть на хорошем уровне?
— Я понимаю, что у команды высокий уровень, поэтому для меня это тоже свой вызов. Буду стараться работать и хочется подняться вместе с командой. Для этого сделаю максимально все от меня зависящее.
– У тебя в предыдущих командах было много травм. Как себя сейчас чувствуешь?
— Это были мелкие травмы, а не серьезные повреждения. Сейчас чувствую себя хорошо и готовы отдавать все свои силы работе на футбольном поле.
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