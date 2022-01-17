Вантух: Я человек скромный, мне в новом коллективе нужно время, чтобы себя раскрыть

Новичок "Днепра-1" Роман Вантух, который перешел в днепровский клуб на правах аренды из "Динамо" , рассказал о новом вызове.

— Роман, какие ощущения в новой команде?

— Чувства хорошие. Я очень обрадовался, когда узнал такое предложение продолжения карьеры в днепровском клубе. Рад быть здесь и с новыми эмоциями, энтузиазмом начну готовиться к весенней части сезона.

— Кажется, что раньше уже были слухи о том, что ты мог оказаться в "Днепре-1".

— Да, это было после того, как я играл за донецкий "Олимпик". Тогда были разговоры о переходе в "Днепр-1", но жизнь так сложилась, что я перешел в "Александрию", а в составе днепрян оказался только сейчас.

— Расскажи, пожалуйста, о начале своей карьеры.

— Начинал заниматься футболом во Львове, а после завершения школы поехал на осмотр в "Динамо", где задержался на несколько лет. Дальше серьезным толчком в карьере стала аренда в "Олимпике", ведь я уже стремился проверить свои силы во взрослом футболе и просил тогда агента, чтобы он мне нашел такой вариант. Было предложение от "Олимпика", куда я поехал на просмотр, остался там и для меня это был ключевой период в карьере, потому что хорошо себя проявил и дальше уже было несколько вариантов по переходам. Следующим клубом стала "Александрия", которая также дала мне многое в футбольной жизни, и вот теперь я уже оказался в днепровском клубе.

— Когда ты играл еще за "Олимпик", то говорил в интервью, что тяжело адаптируешься к большим городам. С тех пор что-то уже изменилось?

– Да. Когда взрослеешь, то относишься к этому иначе. Теперь уже с этим проще. Просто я человек скромный, поэтому мне в новом коллективе нужно время, чтобы себя раскрыть. Но сейчас я уже стал старше, и поэтому мне уже легче будет адаптироваться. Тем более что я многих ребят из "Днепра-1" знаю лично, поэтому не думаю, что будут какие-то проблемы с адаптацией в команде.

— Общался ли уже с главным тренером?

— Мы говорили по телефону буквально неделю назад, и тогда он мне говорил общие вещи, а сегодня пока только поздоровались, а личное общение думаю, будет еще впереди.

— "Днепр-1" успешно провел первую часть сезона. Как считаешь, сумеешь сразу заиграть на хорошем уровне?

— Я понимаю, что у команды высокий уровень, поэтому для меня это тоже свой вызов. Буду стараться работать и хочется подняться вместе с командой. Для этого сделаю максимально все от меня зависящее.

– У тебя в предыдущих командах было много травм. Как себя сейчас чувствуешь?

— Это были мелкие травмы, а не серьезные повреждения. Сейчас чувствую себя хорошо и готовы отдавать все свои силы работе на футбольном поле.