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Левин: Десна ждет Калитвинцева. Сбор в Турции оплачен и за него
Президент клуба взывает к исполнению контрактных обязательств
fco.com.ua
Президент "
"Сегодня у нас была первая тренировка после Нового года. Все игроки вышли на эту тренировку. Мы ожидали приезд Калитвинцева, но его, к сожалению, не было. С нами на связь он также не выходил. Мы надеемся, что футбол является первостепенным для любого игрока.
В правила футбола входит выполнение контракта, подписанного с командой. Надеемся, что он выйдет, появится в команде и доиграет вторую часть сезона. Мы очень на него рассчитываем. "Десна" будет проводить тренировочный сбор в Турции. Он уже оплачен, в том числе и за Калитвинцева. Поэтому команда "Десна" ждет его у себя", - сказал Левин.
Напомним, что по данным СМИ, Калитвинцев покинул десну из-за долгов по заработной плате, в то время как его контракт действителен до конца сезона.
В то же время, Александрия анонсировала желание подписать игрока и даже представила его в качестве потенциального новичка, хотя соглашение с горожанами футболист еще не подписал.
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