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Левин: Десна ждет Калитвинцева. Сбор в Турции оплачен и за него

Премьер-лига
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Президент клуба взывает к исполнению контрактных обязательств

Левин: Десна ждет Калитвинцева. Сбор в Турции оплачен и за него

fco.com.ua

Новина українською

Президент "Десны" Владимир Левин рассказал о спорной ситуации с Владиславом Калитвинцевым, который перешел в "Александрию".

"Сегодня у нас была первая тренировка после Нового года. Все игроки вышли на эту тренировку. Мы ожидали приезд Калитвинцева, но его, к сожалению, не было. С нами на связь он также не выходил. Мы надеемся, что футбол является первостепенным для любого игрока.

В правила футбола входит выполнение контракта, подписанного с командой. Надеемся, что он выйдет, появится в команде и доиграет вторую часть сезона. Мы очень на него рассчитываем. "Десна" будет проводить тренировочный сбор в Турции. Он уже оплачен, в том числе и за Калитвинцева. Поэтому команда "Десна" ждет его у себя", - сказал Левин.

Напомним, что по данным СМИ, Калитвинцев покинул десну из-за долгов по заработной плате, в то время как его контракт действителен до конца сезона.

В то же время, Александрия анонсировала желание подписать игрока и даже представила его в качестве потенциального новичка, хотя соглашение с горожанами футболист еще не подписал.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) ФК Александрия Владимир Левин
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Источник:
ТК Футбол

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